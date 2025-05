Android 16: Neuer Desktopmodus startet bald – Google setzt auf Technologie von Samsung DeX

Google wird dem Betriebssystem Android 16 zeitnah einen Desktopmodus spendieren, mit dem sich die gesamte Oberfläche und die Android-Apps auf einem großen Display nutzen lassen. Jetzt hat man diesen Modus erneut angekündigt und dabei nicht nur einige Eindrücke gegeben, sondern auch die Basis verraten: Tatsächlich baut der Android-Desktopmodus auf dem seit langer Zeit etablierten Samsung DeX auf.



Wir haben euch hier im Blog erst vor wenigen Tagen den neuen Android Desktopmodus ausführlich vorgestellt und das Android-Multitasking auf allen Geräten gezeigt. Bislang steht der Modus nur mit einigen Hürden zur Verfügung, doch das sollte sich bald ändern, denn jetzt hat man diesen erneut auf der großen Bühne der Google I/O gezeigt – ohne allerdings einen konkreten Termin oder Pläne für den Start zu nennen.

Dafür gibt es einen interessanten Einblick, der dann doch überrascht: Der in Arbeit befindliche Android-Desktopmodus basiert auf dem Fundament von Samsung DeX. Samsung bietet diesen auf Smartphones basierenden Desktopmodus schon seit vielen Jahren an und hat damit viele Fans gewonnen. Daher scheint es folgerichtig, dass sich Google an der etablierten und beliebten Oberfläche des größten Android-Smartphone-Herstellers orientiert. Dass man allerdings dessen Hilfe benötigt, war nicht zu erwarten.

Google arbeitet seit mindestens sechs Jahren an einem solchen Modus, zumindest gab es mit Android 10 erstmals eine versteckte Möglichkeit zur Aktivierung einer solchen Oberfläche, sodass man eigentlich erwarten würde, dass der Android-Entwickler dies ohne Samsung-Hilfe umsetzen sollen könnte. Im Statement heißt es, dass man mit Samsung zusammenarbeitet, führt das aber nicht näher aus. Es scheint auch gut möglich, dass umgekehrt die kommenden Generationen von Samsung DeX auf dem Android-Desktopmodus basieren und der Smartphone-Hersteller daher die eigenen Vorstellungen umgesetzt wissen wollte.

Wir dürfen gespannt sein, wann dieser Modus endlich offiziell angekündigt wird. Da man sowohl die letztwöchige Android Show als auch das Google I/O-Event verstreichen ließ, wäre die Pixel 10-Präsentation im Juli oder August der nächste Termin für die Vorstellung des zunächst Pixel-exklusiven Modus.

