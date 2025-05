Android 16: Modernisierung geht weiter – neues Design für Homescreen- und Lockscreen-Optionen (Screenshot)

Mit dem Start von Android 16 und zum Teil auch erst der folgenden Android 16 QPR1 wird Google viele Änderungen an der Oberfläche des Smartphone-Betriebssystems vornehmen. Eine große Baustelle ist seit einiger Zeit der Sperrbildschirm, der offenbar eine ganz neue Oberfläche für die Nutzereinstellungen erhalten wird. In der aktuellen Beta ist diese jetzt vorhanden und kann verwendet werden.



Wir haben euch bereits die wichtigsten Neuerungen in Android 16 QPR1 gezeigt, die vor allem an der Oberfläche recht viel verändern und dafür sorgen, dass das Betriebssystem moderner erscheint. Erreicht wird das aber nicht nur durch das offiziell angekündigte Material 3 Expressive Design, sondern auch durch viele angepasste Designs, neue Strukturen und Modernisierungen an vielen Stellen. Darunter auch der Bereich „Wallpaper & Style“.

In diesem Bereich haben Nutzer die Möglichkeit, das Hintergrundbild des Smartphones auszuwählen sowie die Gesamtdarstellung auf dem Sperrbildschirm anzupassen. Dieser hat sich in den letzten Generationen recht stark geändert und viele Anpassungsmöglichkeiten erhalten, die vom Wallpaper über die Uhrzeit bis zu App-Verknüpfungen und eingeblendeten Info-Symbolen reichen. Vor allem der Wallpaper und die Anpassungsmöglichkeiten für die Uhrzeit spielen dabei eine wichtige Rolle.

Jetzt erhält dieser Bereich eine Modernisierung, der es den Nutzern noch leichter machen soll, alle Anpassungsmöglichkeiten zu entdecken. Es gibt weiterhin die große Vorschau, während sich darunter die Kategorien für die Anpassungen befinden, ohne dass man diese mit der Lupe suchen müsste. Dazu gehört die Uhrzeit, die Verknüpfungen, die Einstellungen für die Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm sowie eine Verlinkung der weiteren Einstellungen.









Bisher war es so, dass einige Einstellungen, wie etwa die der Uhrzeit, nur durch ein kleines Icon erreicht werden konnte, das man schnell übersehen konnte. Jetzt wird auf den ersten Blick deutlich, was die Nutzer anpassen können. Möchtet ihr das Hintergrundbild ändern, wird direkt zu den Wallpaper-Einstellungen verlinkt. In derselben Ansicht lässt sich außerdem der Homescreen anpassen. Dazu muss im Karussell einmal gewischt werden und schon geht es zu den Homescreen-Einstellungen.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Anzeige von Verknüpfungen. Das neue Verknüpfungsmenü des Sperrbildschirms bietet ein Raster mit Optionen anstelle eines Karussells. Dies erleichtert den Vergleich der verfügbaren Optionen auf einen Blick. Der Umschalter zwischen links und rechts befindet sich nun am unteren Bildschirmrand, so wie ihr das auf obigen Screenshots sehen könnt.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR1 Beta des neuen Pixel-Betriebssystems

» Android 16: Das sind die neuen Live Updates – Google zeigt neue Benachrichtigungen in Widget-Form (Video)

» Android 16: Neuer Desktopmodus startet bald – Google setzt auf Technologie von Samsung DeX

[9to5Google]