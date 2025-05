Google Websuche: Neuer KI-Modus startet jetzt für alle US-Nutzer – ersetzt alle Suchergebnisse durch KI-Inhalte

Um die Suchmaschine langfristig zu retten, hat Google jetzt den breiten Startschuss für den KI-Modus in der Websuche gegeben, der sich deutlich von den normalen Suchergebnissen unterscheidet. Die in Deutschland verfügbare KI-Übersicht ist nur ein Vorgeschmack auf das, was schon bald kommt und jetzt für alle Nutzer in den USA startet: Man will den Nutzern nur noch KI-Inhalte liefern, die aus dem Web aufbereitet werden. Sehr zum Leidwesen der Webmaster.



Die Google Websuche ist auf dem absteigenden Ast und verliert in rapidem Tempo an Bedeutung – auch wenn Google natürlich mit geschickten Formulierungen das Gegenteil behauptet. Als Rettungsanker hat man den KI-Modus geschaffen, der jetzt für alle US-Nutzer gestartet ist und eine ganz neue Form von Inhalten zurückliefern soll. Statt den Nutzern nur Suchergebnisse zu liefern, werden alle Webseiten besucht, die Inhalte aufbereitet und den Nutzern als eine riesige Informationssammlung präsentiert.

Im obigen Video könnt ihr sehen, wie dieser neue Modus funktioniert. US-Medien haben das mittlerweile als „googling Google“ getauft – und das ist gar nicht so verkehrt. Denn der KI-Modus führt im Hintergrund „Hunderte Suchanfragen“ durch, nimmt sich die Ergebnislisten vor, besucht die entsprechenden Webseiten und bastelt aus den Informationen die Ergebnisseite. Das dauert zwar einige Sekunden, soll den Nutzern aber einen solchen Mehrwert bieten, dass sich die Wartezeit lohnt.

Der KI-Modus ist unsere leistungsfähigste KI-Suche mit verbesserten Fähigkeiten zum logischen Schlussfolgern und Multimodalität sowie der Möglichkeit, durch Folgefragen und nützlicher Weblinks tiefer in Themen einzutauchen. Im Laufe der nächsten Wochen wird bei Nutzerinnen und Nutzern in den USA in der Suche und in der Suchleiste in der Google App ein neuer Tab für den KI-Modus erscheinen.

Ob und wann der KI-Modus auch in Deutschland bzw. im EU-Raum starten kann, steht noch in den Sternen. Denn Google betreibt hier aktiv Content-Klau. Man ruft die Informationen der Webseiten ab, kombiniert diese mit unzähligen weiteren Inhalten und verkauft diese den Nutzern als eigene Inhalte – ohne, dass die Webseiten auch nur einen Cent davon sehen. Die Alibi-weise platzierten Links ändern nichts daran, dass Google Inhalte stiehlt – was gerade im EU-Raum sicherlich nicht ganz so gut ankommen wird, wie das in den USA der Fall ist.

