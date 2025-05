Android: Google Quick Share erhält praktisches Update – Dateien lassen sich jetzt über mobile Daten versenden

Mit Googles Framework Quick Share wird es Android-Nutzern sehr leicht gemacht, auch sehr große Dateien mit anderen Nutzern bzw. deren Smartphones in der Nähe zu teilen. Das Framework steht mittlerweile auf allen wichtigen Plattformen zur Verfügung, ist aber dennoch stets auf den Übertragungsweg per Wifi-Verbindung angewiesen. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das die Übertragung per Mobiler Daten ermöglicht.



Quick Share ist ein sehr praktisches Werkzeug für den schnellen Datenaustausch, denn nach einer kurzen Einrichtung wird eine direkte Verbindung zwischen zwei Geräten aufgebaut, über die auch etwas größere Dateien ohne Probleme versendet werden kann. Normalerweise steht Wifi für eine solche Übertragung zur Verfügung, doch wenn es plötzlich nicht mehr nutzbar ist, brach die Übertragung bisher ohne Vorwarnung vollständig ab. Mit dem jüngsten Update wird das nicht mehr der Fall sein.

Jetzt erhalten viele Nutzer die neue Einstellungsmöglichkeit zur Verwendung der mobilen Daten, falls Wifi nicht zur Verfügung steht. Das kann optional in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden, lässt sich aber nicht für einzelne Übertragungen separat umschalten. Wäre natürlich praktisch, wenn es während einer aktiven Übertragung einen Schalter gäbe, um aus diversen Gründen den Übertragungsweg zu wechseln. Denn das automatische Umschalten geschieht nahtlos und ohne Verbindungsabbruch.

Erstmals angekündigt hat man diesen alternativen Weg zur Datenübertragung bereits im Februar und so manche Nutzer der Beta konnten das wohl auch schon verwenden, aber erst jetzt sollte es etwas breiter für viele Nutzer ausgerollt werden. Mit der Android 16 QPR1 Beta taucht es bei allen Nutzern auf, es sollte aber davon unabhängig über die Google System Updates bzw. die Play Services ausgerollt und angeboten werden.

