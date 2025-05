Google Wallet: Viele neue Funktionen starten – neues Kartenformat, Aktionen-Hinweise und Altersverifizierung

Mit der digitalen Geldbörse Google Wallet haben alle Nutzer die Möglichkeit, eine wachsende Anzahl von Karten zu digitalisieren und in der App vorzuhalten. Weil das auch abseits der Bezahlkarten immer populärer wird, hat das Wallet-Team zuletzt eine Reihe von Neuerungen angekündigt, mit denen die Verwendung von Kundenkarten und Tickets komfortabler werden soll. Hier findet ihr alle Infos.



Viele Nutzer dürften Google Wallet hauptsächlich dafür verwenden, die wichtigsten Kreditkarten und Debitkarten am Smartphone zu speichern und per integriertem Google Pay zur Bezahlung zu nutzen. Aber es lassen sich auch viele weitere Dinge von Kundenkarten über Tickets und Eintrittskarten bis zu Bordkarten oder gar Visitenkarten und Reservierungen speichern. Wer das einmal für sich entdeckt hat, kann tatsächlich viele Dinge darin ablegen und muss diese nicht mehr in physischer Form bei sich tragen.

Neues Kartenformat mit Fotos

Um die Kartendarstellung sowohl für den Nutzer als auch die kontrollierenden Stellen zu optimieren, führt man jetzt die Möglichkeit zum Hinzufügen von sicheren Fotos ein. Dabei handelt es sich um die vom Kartenaussteller gelieferten Fotos, die nur vom Nutzer selbst abrufbar sind und direkt auf der Karte gezeigt werden. Das kann für personalisierte Eintrittskarten oder auch diverse Jahreskarten sehr wichtig und praktisch sein, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Ein weiterer Anwendungszweck ist die Digitalisierung von Visitenkarten, auf denen sich ein Foto oder vielleicht ein Logo natürlich auch immer sehr gut macht.

» Alle Infos zum neuen Kartenformat mit Fotos









Kundenkarten mit Aktionen und Vorschlägen

Um die Kundenkarten noch relevanter zu machen, gibt es jetzt standortbasierte Vorschläge. Sobald sich der Nutzer in einem Geschäft mit aktiv hinterlegter Kundenkarte befindet, taucht eine Wallet-Benachrichtigung auf und führt mit nur einem Tap sofort zur Karte, um diese verwenden zu können. Und wer die Karte schon vorher aufruft, kann dort auch aktuelle Informationen, Aktionen, Coupons oder sonstige Dinge vorfinden, die vom Kartenaussteller über die Wallet-Schnittstellen dort hinterlegt werden können.

» Das sind die neuen Kundenkarten-Funktionen von Google Wallet

Altersverififizierung

Google Wallet kann auch Ausweise speichern, die mit wichtigen persönlichen Daten versehen sind – vom Ausweis über den Reisepass bis zum Führerschein. Weil das auch das Geburtsdatum einschließt, soll in Kürze die Möglichkeit geboten werden, Google Wallet zur Altersverifizierung zu verwenden. Nutzer sollen ihr Alter bestätigen oder das Überschreiten einer gewissen Altersgrenze belegen können, ohne dass weitere persönliche Daten weitergegeben werden müssen.

» So kann Google Wallet bald euer Alter verifizieren

