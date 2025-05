Google Wallet: Keine Aktionen mehr verpassen – zwei neue Funktionen für Kundenkarten werden ausgerollt

In der digitalen Geldbörse von Google Wallet lassen sich immer mehr Dinge ablegen, die man bisher in der physischen Version eingesteckt hatte – darunter neben den Bezahlkarten auch Kundenkarten, Coupons, Tickets und Ähnliches. Jetzt haben die Entwickler einige neue Funktionen für die Kundenkarten angekündigt, die den Zugriff für die Nutzer erleichtern und vielleicht die eine oder andere zusätzliche Aktion bringen sollen.



Es ist mittlerweile sehr leicht geworden, eine Kundenkarte in Google Wallet abzulegen, denn es gibt sehr viele Templates, unterstütze Händler oder auch die Möglichkeit zur manuellen Ablage per QR- oder Strichcode-Scan. Jetzt hat das Wallet-Team zwei Neuerungen für die Kundenkarten angekündigt, die direkt mit einem Händler verbunden sind und von diesem mit weiteren Informationen ausgestattet werden können – dazu gehören aktuelle Aktionen und Geschäfte in der Nähe.

Google Wallet informiert über Filialen in der Nähe

Google Wallet kann die Nutzer jetzt per Benachrichtigung darüber informieren, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe eines Geschäfts befinden, für das eine Kundenkarte gespeichert ist. Befindet man sich im Geschäft, führt ein Tap auf die Benachrichtigung direkt zur jeweiligen Kundenkarte, sodass ein langes Suchen nicht mehr notwendig ist. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn Wallet die Karte zuordnen kann und die Adressen korrekt hinterlegt sind.

Aktionen und Coupons in Wallet

Bei teilnehmenden Händlern kann Wallet zusätzliche Coupons bieten oder direkt in der App über der jeweiligen Kundenkarte über aktuelle Aktionen informieren. Diese Informationen und Coupons stammen direkt von den Händlern, die durch eine Kooperation mit Google Wallet Zugriff auf das Kundenkarten-Template haben und somit selbst die Pflege der jeweiligen Bereiche übernehmen. In etwa vergleichbar mit dem Google Maps-Eintrag für Unternehmen.

Beide Neuerungen wurden in dieser Woche auf der Google I/O angekündigt und sollen in Kürze für alle Nutzer ausgerollt werden. Zu konkreten Rollout-Plänen hat man sich nicht geäußert und wie bereits erwähnt, müssen die Händler natürlich entsprechend daran teilnehmen.

[9to5Google]

