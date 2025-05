NotebookLM: Neue Google-App für Android ist gestartet – verwandelt auch komplexe Dokumente in Klarheit

Mit der Plattform NotebookLM hat das KI-Modell Gemini eine mächtige Schnittstelle erhalten, die den Nutzern bei der Organisation von Dokumenten und den darin enthaltenen Informationen helfen soll. Die Web-App ist längst kein Geheimtipp mehr und jetzt dürfen sich auch Android-Nutzer freuen. Denn in dieser Woche hat Google die neue NotebookLM-Ap gestartet, die viele neue Funktionen und eine optimierte Oberfläche auf die Smartphones bringt.



Das KI-Modell Gemini hat eine ganze Reihe von aufbauenden Apps, mit denen die Nutzer die Fähigkeiten erst so richtig ausspielen können – neben den zahlreichen ChatBots und Mediengeneratoren gehört dazu auch die Plattform Google NotebookLM, die sich aufgrund ihrer Position gar nicht so einfach beschreiben lässt. Google belässt es daher einfach bei der Beschreibung „Verwandeln sie Komplexität in Klarheit“ und hat es damit sicherlich schon gut getroffen.

NotebookLM bietet euch die Möglichkeit, beliebige Dokumente hochzuladen, aus dem Web zu suchen oder einzubinden und diese als Grundlage für den integrierten KI-ChatBot zu verwenden. Ihr bekommt sofort eine Inhaltsübersicht, könnt Informationen zusammenfassen lassen, Fragen stellen, weitere Recherchen anstellen lassen, einen Podcast aus den Inhalten generieren und vieles mehr. Wer die App nicht kennt, sollte sie sich einmal im Web oder jetzt in der neuen Android-Version anschauen.

Die in dieser Woche gestartete Android-App versucht das Kunststück, die aufwendige Oberfläche auf das Smartphone-Display zu quetschen und macht dabei einen guten Job: Die Oberfläche teilt sich in die drei Kategorien Quellen, Chat und Studio. Bei Quellen verwaltet ihr alle Dokumente, Chat ist die Hauptfunktion für die Anweisungen und Informationen und im Studio gibt es zusätzliche Funktionen wie die Neuorganisation oder die Podcast-Erstellung.









NotebookLM stand auch bisher schon als mobile Web-App zur Verfügung, die aber nicht annähernd so gut nutzbar war wie die native Anwendung. Denn jetzt ist die App schneller nutzbar, bietet mehr Übersicht an der Oberfläche, kann Dateien schneller einbinden und sich auch in das Teilen-Menü von Android einklinken. Damit lassen sich sehr schnell diverse Inhalte aus anderen Apps zu NotebookLM übertragen, dort sammeln und anschließend das gesamte Sammelsurium zur Organisation verwenden.

Nutzer haben bei der Verwendung von NotebookLM die Möglichkeit, auf alle Workbooks zuzugreifen, Fragen zu stellen oder auch die neuen Audio-Zusammenfassungen zu nutzen. Letztes nach erfolgter Erstellung sogar mit einer Offline-Wiedergabe, die in der klassischen PWA nicht möglich gewesen wäre. Es kommt also ein großer Schwung an Funktionen für Android-Nutzer.

Auf den Screenshots beschreibt man die Plattform etwas großspurig als „bester Freund ihres Gehirns“ und Preist sie dementsprechend hochtrabend an. Das würde ich in dieser Formulierung vielleicht eher auf eine automatische Übersetzung schieben, aber grundsätzlich ist das gar nicht mal so verkehrt. Probiert die App doch einfach einmal aus. Download und Nutzung sind kostenlos.

