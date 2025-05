Pixel Update: Neue Android 16 Beta ist da, neues Google Home Gemini-Widget und Pixel-Aktionen bei Amazon

Die vorletzte Pixel-Woche im Monat geht zu Ende und war angesichts der unzähligen Neuigkeiten rund um Android und Gemini diesmal deutlich ruhiger – aber dennoch für Pixel-Nutzer interessant. So konnten wir über eine neue Android 16 QPR1 Beta und auch das neue Smart Home-Widget beichten. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Der Mai geht in die dritte Wochenrunde und hat uns in den letzten Tagen einige Neuerungen gebracht. Wir haben euch das neue Google Home Widget mit Gemini-Unterstützung gezeigt, über den Start der Android 16 QPR1 Beta informiert und natürlich auch über die aktuell noch laufenden Aktionen bei Amazon.

Android 16 QPR1 für Pixel-Smartphones

Google hat eine neue Android 16 QPR1 Beta gestartet, noch bevor die finale Version des Betriebssystems veröffentlicht wurde.

» Google veröffentlicht Android 16 QPR1 Beta für Pixel-Smartphones

Google Home Widget für Pixel-Smartphones

Das Google Home-Widget erhält eine Gemini-Integration, mit der die Nutzer sich einen schnellen Überblick über ihr Smart Home verschaffen können.

» Google Home erhält neues Widget auf Pixel-Smartphones

Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es wieder starke Aktionen mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, die Pixel Watch, Pixel Buds, einiges Bundles und mehr. Schaut mal vorbei und verpasst das nicht.

» Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones

» Hier geht es zu den starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

