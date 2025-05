Gemini Update: Das Zeitalter der KI-Agenten, viele neue Funktionen, Bild- und Videogeneratoren, Assistant-Ersatz

Die Google I/O hat für eine spannende Gemini-Woche gesorgt, die uns viele interessante Ankündigungen und Ausblicke auf kommende Funktionen gegeben hat. Vom neuen KI-Modell über neue Bild- und Videogeneratoren und Filmtools bis zum Assistant-Ersatz und neuen Integrationen war vieles dabei. Wir haben euch wie gewohnt auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Gemini war nicht nur auf dem letztwöchigen Android-Event ein großes Thema, sondern natürlich auch auf der Google I/O in dieser Woche. Es gab sehr viele Ankündigungen, die sich allesamt rund um Gemini drehten – vom KI-Modell über neue Tools, Mediengeneratoren, neue Apps bis hin zu Integrationen und Ausblicke auf bevorstehende Starts. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini startet auf allen Android-Plattformen

Google geht mit Gemini All-in und bringt den KI-ChatBot inklusive dem immer stärker werdenden KI-Modell auf alle Plattformen. Man hat jetzt die Umsetzungen für Android Auto, WearOS und Google TV gezeigt.

» Das ist Gemini Live in Android Auto

» Das ist Gemini Live in WearOS 6

» Das ist Gemini in Google TV

Gemini auf Android XR Smart Glasses

Gemini startet nicht nur auf den bestehenden Android-Plattformen, sondern wird schon bald auch mit Android XR richtig Gas geben. Wir zeigen euch die neuen Oberflächen.

» Das ist Gemini auf den Android XR Smart Glasses

» Google zeigt Gemini-Möglichkeiten in Android XR









Nutzer sollen Google Assistant vergessen

Der Google Assistant wird selbst in den Ankündigungen, bei denen dieser durch Gemini ersetzt wird, mit keinem Wort mehr erwähnt. Die Nutzer sollen den Assistenten wohl schnell vergessen.

» Google verschweigt den Google Assistant vollständig

Gemini kommt zu Circle to Search

Gemini wird ein Teil von Circle to Search und ermöglicht das schnelle Ausführen von Anfragen und Kombinationen von Bildausschnitten und Befehlen.

» So wird Gemini jetzt in Circle to Search integriert

Gemini ersetzt Google Assistant auch visuell

Gemini ersetzt den Google Assistant auch visuell auf den Nest Audio Smart Speakern. Statt der vier bunten Google-Farben zeigen sich dort nun die Gemini-Farben.

» Gemini verdrängt Google Assistant auch visuell vom Nest Audio Smart Speaker

Neue NotebookLM-App startet

Die neue NotebookLM-App ist gestartet und kann ab sofort heruntergeladen werden.

» Google startet neue NotebookLM-App für alle Nutzer

Gemini erhält eine Suchfunktion

Gemini gibt Nutzern jetzt die Möglichkeit, die bisherigen Konversationen zu durchsuchen.

» Gemini kann jetzt eure Konversationen durchsuchen

Google Meet mit Gemini Live-Übersetzung

Google Meet erhält einen Live-Dolmetscher, der das Gesagte Live erfasst, übersetzt und in derselben Tonlage und Stimme wieder ausgibt.

» Google Meet kann jetzt Sprachen Live dolmetschen









Großes Update für Gemini 2.5

Gemini 2.5 ist schon einige Wochen am Markt und macht jetzt noch einmal einen großen funktionellen Sprung. Es kann sogar Quizzes erstellen.

» Gemini 2.5 bringt viele neue Funktionen

Google One AI Ultra für 249,99 Dollar

Um die Gemini-Entwicklung zu finanzieren und den Nutzern ein Gefühl für den Aufwand zu geben, startet jetzt das Google One AI Ultra-Abo für 249,99 Dollar pro Monat.

» Google One startet neues AI Ultra-Abo mit Gemini für 249,99 Dollar pro Monat

Gemini startet in das Zeitalter der KI-Agenten

Google zeigt endlich, wie man sich den Start in das Zeitalter der KI-Agenten vorstellt. Die Agenten können schon in der ersten Generation sehr viel leisten.

» Gemini startet jetzt in das Zeitalter der KI-Agenten

Google Chrome integriert Gemini

Gemini wird in Google Chrome integriert und soll den Nutzern beim Surfen im Web sowie der Organisation von Informationen helfen.

» Gemini startet in Chrome und kann den Browser fernsteuern

Gemini bekommt neue Mediengeneratoren

Gemini startet den neuen Bildgenerator Imagen 4, den Videogenerator Veo 3 sowie den neuen Filmgenerator Flow.

» Google startet neue Gemini Bild- und Videogeneratoren









Gemini schreibt eure E-Mails

Gemini wird mit den Smart Replies noch tiefer in GMail integriert und kann nun ganze E-Mails schreiben. Selbst die Inhalte werden von Gemini selbst erdacht und auf Basis der bisherigen Konversation, aus Dokumenten in Google Workspace und weiteren Quellen erstellt.

» Gemini kann bald ganze E-Mails für den Nutzer verfassen

Neues Google Home-Widget mit Gemini-Zusammenfassung

Google Home erhält ein neues Homescreen-Widget für Android, in dem Gemini in der Form einer smarten Zusammenfassung integriert ist. Damit sollen Nutzer auf den ersten Blick sehen können, was aktuell in ihrem Smart Home los ist.

» Google Home bringt neues Widget mit Gemini-Zusammenfassung

Letzte Aktualisierung am 2025-05-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.