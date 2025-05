WearOS 6: Googles neues Smartwatch-Betriebssystem bringt Gemini, Material Expressive und mehr (Videos)

Bei Google standen in den letzten Tagen alle Zeichen auf die großen Updates für die Android-Plattformen, wobei natürlich auch die Smartwatches keine Ausnahme bilden. Recht überraschend hat man den Start von WearOS 6 in Aussicht gestellt, das nicht nur das wichtige Upgrade auf Gemini mitbringt, sondern auch eine ganz neue Oberfläche auf die Smartwatches bringt. Wir zeigen euch das neue Design im Detail.



Fangen wir mit einem Reality-Check an: Google ist auf Smartwatches und mit WearOS nicht so erfolgreich, wie man das gerne hätte. Nicht ohne Grund hat das Smartwatch-Betriebssystem schon mehrere Neustarts erhalten und wird seit drei Jahren gar mit der hauseigenen Pixel Watch bedient, aber dennoch dürften viele Nutzer nicht so ganz damit warm werden. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn mit dem kommenden WearOS 6 steht ein echtes Meilenstein-Update vor der Tür.

Gemini und Material 3 Expressive Design

Smartwatches sollen neben dem Fitness-Aspekt zwei Anforderungen erfüllen: Sie sollen schnell informieren, simpel zu bedienen sein und natürlich viele praktische Möglichkeiten bieten. All diese Punkte geht man mit dem kommende Update an. Denn der Start von Gemini für WearOS soll den Smartwatches viele neue Funktionen bringen. Gemini wird mächtiger sein und mehr Freiheiten erhalten, die dem Assistant bisher verwehrt geblieben sind. Dazu gehört unter anderem, dass Gemini neben Text auch Bilder anzeigen können soll. Schaut euch das Ganze einmal in der unten eingebundenen Galerie an.

Der zweite wichtige Schritt ist das neue Design der Smartwatch-Plattform, bei dem es nicht bei ein paar Farbtupfern bleibt, sondern kaum ein Stein auf dem Anderen bleibt. Das Design ist fließend und zeichnet sich durch Scroll-Animationen aus, die der Wölbung des Displays folgen – man bleibt also beim runden Design und will möglichst alles auf ein solches optimieren. Beim Scrollen werden Listen animiert, um Ihnen ein Gefühl von Tiefe zu vermitteln und Informationen leichter zugänglich zu machen.

























Wie ihr am neuen Design sehen könnt, gibt es viele fließende Übergänge, die die Nutzung natürlicher machen sollen. Es wurden etwa alltägliche Funktionen wie die Nutzung des Pinpads und die Mediensteuerung mit Bewegung und reaktionsschnellem Feedback überarbeitet. Die Smartwatch bietet zudem fließende Übergänge mit formverändernden Elementen, die sich an die kleinere Bildschirmgröße anpassen. Außerdem starten dynamische Farben, die sich am Ziffernblatt orientieren und somit die gesamte Oberfläche einfärben können.

Für die grundlegende Bedienung wurde ein System übersichtlicher Schaltflächen entwickelt, die sich über das gesamte Display erstrecken. Diese sind platzsparend und leicht anzutippen. Kacheln sind zudem ansprechender und bieten schnellen Zugriff auf wichtige Informationen oder Aktionen, wie zum Beispiel das Senden einer SMS an den Lieblingskontakt oder das Starten eines Trainings. Aber werden all diese Effekte nicht den Akku belasten? Nein, denn Google spricht davon, dass der Akku durch eine optimierte Energieversorgung etwa zehn Prozent länger durchhalten soll.

WearOS 6 soll „später in diesem Jahr“ für Pixel Watches starten.

