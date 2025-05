Android Update: Überraschung mit Android 16, neue Live Updates, Android Auto-Neuerungen, Android XR & mehr

Eine überraschend vollgepackte Android-Woche geht zu Ende, die uns wieder sehr viele Neuerungen, Ankündigungen und auch Ausblicke auf künftige Funktionen gebracht hat. Vom überraschenden Android 16-Release über WearOS-Ausblicke, Android XR-Ankündigungen sowie Gemini-Integrationen war alles mit dabei. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Obwohl die Android Show schon eine Woche zurückliegt, hat uns auch die Google I/O in dieser Woche sehr viele Ankündigungen gebracht, die die letzte Woche gar noch übertroffen haben. Android XR spielte eine Rolle, natürlich das neue Material Design, der Desktopmodus, WearOS und vieles mehr. Es war wirklich sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das passiert, wenn ihr die System-App löscht

Android-Nutzer können sehr viele Anpasssungen vornehmen und auch eine ganze Reihe von Standardfunktionen durch andere Apps ersetzen – aber auch Apps löschen, die man vielleicht besser nicht angerührt hätte. Ein Nutzer zeigt jetzt, was mit seinem Smartphone geschehen ist, als die verheißungsvolle App „Android System“ gelöscht worden ist. Spoiler: Ein teurer Ziegelstein.

Gemini Live startet bald in Android Auto

Gemini Live wird in Android Auto starten und das Infotainment-System dabei weiter nach vorn bringen. Es ist ein Ersatz für den Google Assistant und wird viele neue Funktionen bringen, die sich schon vorab abgezeichnet haben und sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube sowie bei der Nutzerschnittstelle ansetzt.

Großes Update für Android-Smartwatches mit WearOS 6

Mit dem kommenden WearOS 6 werden auf den Android-Smartwatches viele Neuerungen einziehen. Dazu gehört eine modernisierte Oberfläche im aktuellen Material 3 Expressive Design, natürlich der Start von Gemini Live auf den Smartwatches, aber auch eine neue Struktur für die gesamte Nutzung der Geräte. Wir haben euch hier alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Google zeigt Material 3 Expressive Design für Android

Mit dem Material 3 Expressive Design macht Android einen sehr großen Schritt, der die Oberflächen des Betriebssystems in den nächsten Jahren bestimmen wird. Wir zeigen euch im verlinkten Artikel viele Screenshots von der Oberfläche, den neuen Designs im Betriebssystem und auch von den Umsetzungen in den ersten Apps.

Android Auto erhält große Update-Welle

Android Auto wird viele große Updates erhalten, die sich allesamt bereits gezeigt haben und möglicherweise in einem großen Schwung ausgerollt werden. Dazu gehört eine neue Funktionsleiste für die Steuerung der Klimaanlage, eine helle Oberfläche, Gemini Live und einiges mehr. Schaut mal herein wie sich die Plattform verändern wird.

Google zeigt Gemini für Android XR Smart Glasses

Gemini wird mit den Android XR Smart Glasses seinen ganz großen Auftritt haben, denn es sind die ersten Gerätschaften, die vollständig um Gemini herum aufgebaut wurden. Es ist damit nicht nur der Neustart der Glasses-Kategorie und für Google ein wichtiges Comeback, sondern soll auch die Bereiche Virtual Reality, Augmented Reality und Künstliche Intelligenz zusammenführen. Und das alles im wahrsten Sinne des Wortes vor den Augen der Nutzer.

Android Circle to Search integriert Gemini

Circle to Search integriert Gemini und ermöglicht es den Nutzern, sofort nach der Auswahl eines Bereichs eine damit verbundene Frage zu stellen oder Aufforderung einzugeben.

Android 16 QPR1 Beta 1 startet

Google hat überraschend die erste Android 16 QPR1 Beta veröffentlicht, und das noch vor dem finalen Release von Android 16. Man hat es wieder einmal eilig und bringt diesmal einen solch großen Schwung an Funktionen mit, dass das fast schon für ein Android 17 reichen würde. Wir haben euchn in den folgenden Artikeln alle wichtigen Neuerungen zusammengefasst.

Google erlaubt mehr Apps für Android Auto

Android Auto wird neue Funktionen erhalten, denn man öffnet die Infotainment-Plattform für neue App-Kategorien. Es kommen Videostreaming und Browser ins Auto.

Das sind die Android 16 Live Updates

Android 16 bringt die neue Form der Live Updates mit. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Benachrichtigungen und Widgets, die in den nächsten Releases und Jahren noch eine große Rolle spielen könnten.

Google zeigt neuen Android-Desktopmodus

Mit Android 16 QPR1 wird der Desktopmodus dann wirklich Einzug in das Betriebssystem halten. Jetzt hat Google diesen erneut auf der großen Bühne gezeigt, eine Reihe von Screenshots veröffentlicht und gleichzeitig verraten, dass dieser Modus auf Samsung DeX basiert.

Quick Share überträgt per Mobile Daten

Mit Quick Share lassen sich sehr schnell auch größere Datenmengen zwischen zwei Smartphones verschieben. Jetzt gibt es ein Update, mit dem man dabei nicht mehr auf Wifi angewiesen ist, sondern dies auch mit den Mobilen Daten verwenden kann. Auch ein plötzlicher Abbruch durch Verlust der WLAN-Verbindung ist damit zu umgehen.

Android Auto bekommt Oberfläche im hellen Design

Google hat die neue helle Oberfläche von Android Auto jetzt ganz offiziell gezeigt, aber interessanterweise dennoch nicht erwähnt. Wir zeigen euch viele Screenshots vom hellen Android Auto-Design, das für viele Nutzer eine willkommene Abwechslung zum bisherigen Dunkelgrau sein könnte.

