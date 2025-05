Google Glass: Daran ist die smarte Brille gescheitert – Produktmanager Sergey Brin hatte ‚keine Ahnung‘

Google wird schon bald gemeinsam mit Partnern die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen und damit erneut in einen Markt einsteigen, den man vor über einem Jahrzehnt verlassen hat. Der direkte Vorgänger Google Glass ist damals phänomenal gefloppt und wird durch den baldigen Neustart natürlich wieder in Erinnerung gerufen. Jetzt hat Google-Gründer Sergey Brin die Schuld gewissermaßen auch auf sich genommen.



Wenn es ein Google-Produkt, das auch weit über zehn Jahre nach der Einstellung noch im Gespräch ist und unvergessen geblieben ist, dann ist es Google Glass. Wir haben hier schon vor einigen Monaten im Blog den damaligen Flop analysiert und auch gezeigt, warum heute vieles sehr viel anders ist und die Erfolgsaussichten im Jahr 2025 ganz andere sind. Ein Teil des Problems war damals auch die Arroganz des Teams, das praktisch ins Blaue hinein entwickelt hat. Und wer stand an dessen Spitze? Der Mann auf obigem Foto.

Google-Gründer Sergey Brin hat damals die Google Glass-Entwicklung geleitet und ist somit ohnehin mitverantwortlich für den Flop. Ausgerechnet er ist es jetzt, der auch die neuen XR- und Gemini-Anläufe überblickt – wenn auch nicht leitet. Jetzt hat Brin erstmals öffentlich eingestanden, dass er selbst viele Fehler mit Google Glass gemacht hat. Er hatte keine Ahnung von der Technologie, von dem Produkt und auch nicht von den Lieferketten in dieser Branche.

I made a lot of mistakes with Google Glass. I didn’t know anything about consumer electronic supply chains and how difficult it would be to build smart glasses at a reasonable price point.