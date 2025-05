Google beklaut jetzt alle Webseiten: US-Medien gehen gegen den neuen KI-Modus auf die Barrikaden – zurecht

Google hat in dieser Woche den breiten US-Start des KI-Modus in der Google Websuche angekündigt, mit dem sich die Suchmaschine vollständig verändert und im klassischen Sinne nicht mehr als eine solche bezeichnet werden sollte. Doch jetzt gibt es massiven Gegenwind aus der Verlegerbranche, denn selbst mächtige US-Medien bezichtigen Google des Content-Diebstahls. Google klaut Inhalte, gibt sie als die eigenen aus und verdient auch noch Geld damit.



Das Verhältnis zwischen Google und den Onlinemedien war noch nie das Beste, doch in der nächsten Zeit dürfte es völlig eskalieren und vielleicht schon bald zu einem ganz großen Knall kommen: Denn der jetzt für alle US-Nutzer gestartete KI-Modus in der Google Websuche folgt einem völlig veränderten Konzept und hat mit der Suchmaschine selbst nicht mehr viel zu tun. Denn statt der gewohnten aufbereiteten Links zu den Webseiten erhalten die Nutzer eine lange Seite an zusammengewürfelten Informationen, die eher an eine Wikipedia-Seite erinnern.

Das große Problem daran ist, dass für die Erstellung einer solchen Seite sehr viele Webseiten abgegrast werden, deren Informationen vollständig verarbeitet und mit anderen Quellen vermengt werden und diese dem Nutzer dann als Kreation der eigenen Gemini-KI auf dem Silbertablett geliefert werden. Alibi-weise werden zwar einige Links zu den Quellen sehr gut versteckt in der Seite angezeigt, doch diese sind erstens kaum sichtbar und zweitens gibt es aufgrund der umfangreichen Aufbereitung für die Nutzer überhaupt keinen Grund, eine der aufgelisteten Webseiten überhaupt zu besuchen.

Jetzt rührt sich auch bei US-Verlagen massiver Widerstand, denn man bezichtigt Google des Diebstahls – und das vollkommen zurecht.

Jetzt nimmt Google einfach mit Gewalt Inhalte an sich und verwendet sie, ohne etwas dafür zu geben – die Definition von Diebstahl.

Google ruft diese Inhalte ab, gibt sie als die eigenen aus und schaltet drumherum auch noch Werbeanzeigen, von denen die eigentlich Verfasser und Publisher der Inhalte nichts sehen. Klassisches Scraping, nur in einer völlig anderen Dimension.









Google sägt am eigenen Ast

Wenn man bedenkt, wie viele Jahre es im EU-Raum aufgrund kurzer Snippets und Titel Diskussionen rund um das Leistungsschutzrecht gegeben hat, kann man sich vorstellen, was hierzulande beim Start des KI-Modus los sein wird. Vor allem, weil die sonst in diesen Fällen eher entspannten US-Medien nun ebenfalls auf die Barrikaden gehen. Klar, zum einen schafft sich Google als Suchmaschine gerade selbst ab und lässt damit nachweislich schon jetzt den Traffic auf Webseiten massiv einbrechen und zum anderen betätigt man sich des organisierten Diebstahls von Inhalten.

US-Medien, die sich dagegen wehren, wird von Google lediglich ausgerichtet, dass sie jederzeit per Opt-out aussteigen können – dann sind ihre Inhalte allerdings vollkommen aus der Suchmaschine verschwunden. Eine Sperre für den KI-Modus ist laut Google „zu kompliziert“ und daher hat man sich eben dazu entschlossen, die Inhalte einfach zu klauen. Was man dabei allerdings nicht bedacht hat, ist, dass man den Medien und Webseiten damit die Existenzgrundlage unter den Füßen wegzieht. Schon innerhalb kürzester Zeit kann das zu einem riesigen Mediensterben führen, wodurch Google wiederum immer weniger Quellen für die KI hat. Das würde eine gewaltige Abwärtsspirale in Gang setzen – auch qualitativ.

Ob es so klug ist, gerade in Zeiten des US-Kartellverfahrens so sehr auf Angriff gegen die eigenen Partner zu gehen, darf man bezweifeln. Denn schon im Diebstahl-Statement der US-Medien heißt es nun, dass sich das Justizministerium das sehr genau ansehen sollte. Aus Sicht eines Content-Creators kann man nur hoffen, dass Google das Handwerk gelegt wird und der gesamte KI-Diebstahl dem Unternehmen heftigst auf die Füße und den Kopf fallen wird und für den Zusammenbruch des gesamten Konstrukts sorgt.

