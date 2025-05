Gemini: Google spendiert eine neue Suchfunktion – so könnt ihr jetzt alle eurer Konversationen durchsuchen

Mit dem KI-ChatBot Gemini lassen sich sehr viele Informationen zusammentragen und praktisch beliebige Themen behandeln, über die mit der Künstlichen Intelligenz philosophiert werden kann. Nach einer überraschend langen Wartezeit wird jetzt endlich eine Suchfunktion ausgerollt, mit der die Nutzer ihre Gemini-Konversationen durchsuchen und somit die bereits erhaltenen Informationen schneller wiederfinden können.



Wer KI-ChatBots wie Gemini einmal für sich entdeckt hat, könnte sie recht regelmäßig nutzen und sich Informationen aus den ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenstellen. Gemini bietet seit langer Zeit die Möglichkeit, neue Konversationen zu erstellen oder lässt seit einigen Wochen mit den Gemini Gems den KI-Gesprächspartner wechseln, aber dennoch kann das schnell unübersichtlich werden. Jetzt soll eine Suchfunktion dafür sorgen, dass die Nutzer alles schnell wiederfinden.

Die neue Suchfunktion von Gemini befindet sich direkt in der Seitenleiste im oberen Bereich des Hamburger-Menü. Dort tippt ihr einmal auf das Suchen-Symbol und schon befindet ihr euch in der Suchfunktion mit dem Titel „Suche“. Die direkte URL lässt vermuten, dass man das Google-intern eher als Suchverlauf sieht, was in der Form zumindest in der aktuellen Umsetzung aber noch nicht ganz korrekt ist. Gut möglich, dass man hier demnächst eine weitere Schnittstelle zur Google Websuche schafft.

Die Suchfunktion besteht aus einem klassischen Suchfeld sowie einer Auflistung der letzten Anfragen und Antworten an Gemini. Nutzt ihr die Suchfunktion, wird diese Liste automatisch gefiltert, es gibt also keine echten Suchergebnisse. Mit einem Klick oder Tap auf den Eintrag gelangt ihr in die jeweilige Konversation an der gesuchten Stelle. Das Fortführen der Konversation an exakt dieser Stelle und mit dem an diesem Punkt von Gemini bekanntem Wissensstand ist allerdings nicht möglich.

Die neue Suchfunktion wurde in den letzten Tagen ausgerollt und sollte bereits für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

» NotebookLM: Google startet neue Android-App für alle Nutzer – Gemini als bester Freund eures Gehirns

Letzte Aktualisierung am 2025-05-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.