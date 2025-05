Drachenbootfest: Das feiert Google heute im Doodle – animierte Darstellung zeigt das traditionelle Fest

Am heutigen 31. Mai wird in See gestochen, denn es ist der Tag des Drachenbootfest, das auch in diesem Jahr von Google mit einem sehr schönen animierten Doodle zelebriert wird. Beim Drachenbootfest handelt es sich um eines der größten chinesischen Feste im Kalender, das auch hierzulande immer populärer geworden ist. Wir erklären euch, worum es heute geht.



Google feiert das Drachenbootfest heute mit einem sehr schön animierten Doodle auf den internationalen Startseiten. Das Doodle zum Drachenbootfest zeigt uns die typische Szenerie von oben, sodass wir sehr schön sehen können, dass das Rennen nicht nur ein Teamsport ist, sondern auch ein Präzisionssport. Nicht umsonst gibt es einen Trommler für den Takt sowie einen Lenker, der die Richtung ein wenig korrigieren kann. Alle anderen Teilnehmer der Fahrt verteilen sich wie auf einem typischen früheren Wikinger-Boot links und rechts und sollten synchron rudern.

Das Doodle zeigt das Boot von oben mit den bereits angesprochenen Teilnehmern aus dem Rudersport. Aber damit endet die Darstellung noch nicht, denn das Boot schwimmt natürlich im Wasser und wirft dort einen Schatten. Wir sehen den Trommler, natürlich den Kopf des Drachenboots und auch den Lenker. Die Ruderer mit der eigentlichen Muskelpower formen stattdessen den Google-Schriftzug in großen Lettern. Und damit ist das Doodle dann auch schon vollständig.

Das Doodle wird heute in vielen Ländern gezeigt und soll natürlich dazu beitragen, dass der Rudersport in weiteren Ländern populär werden kann. Das Drachenbootfest fällt stets auf den 5. Tag des 5. Monats im traditionellen chinesischen Kalender.

Letzte Aktualisierung am 2025-05-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Googles offizielle Doodle-Beschreibung:

Machen Sie sich bereit für einen spektakulären Auftritt – dieses Doodle feiert das Drachenbootfest! Auf Mandarin auch Duanwu Jie genannt , wird es manchmal auch „Doppeltes Fünftel-Fest“ genannt, da es auf den fünften Tag des fünften Mondmonats fällt. Diese Tradition besteht seit über 2.000 Jahren und erinnert an Leben und Tod des Dichters Qu Yuan. Das mit Spannung erwartete Ereignis des Tages ist das Drachenbootrennen. In ganz Asien drängen sich die Menschen an den Ufern, während Teams von bis zu 90 Personen in lange, bunte Holzboote in Form prächtiger Drachen steigen. Ein Trommler gibt das Tempo vor, damit die Paddel im Takt bleiben. Es ist ein Wettrennen um die Flagge – möge das beste Boot gewinnen! Die Menschen essen klebrige Reisklöße namens Zongzi – eine leckere Leckerei zu Ehren von Qu Yuan. Der Legende nach warfen die Dorfbewohner Reis hinein, nachdem Qu Yuan sich in den Miluo-Fluss gestürzt hatte, um die Fische fernzuhalten.

Fragt doch einmal Gemini nach dem Drachenbootfest, der KI-ChatBot kann euch auch dazu sehr viel erzählen. Auch wenn es hierzulande noch nicht ganz so populär ist, könnte es das im Rudersport sicherlich noch werden.

» Gemini Update: Zeitalter der KI-Agenten startet, Googles neue Bild- und Videogeneratoren, Mega-Abo und mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-05-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.