Gemini Update: Zeitalter der KI-Agenten startet, Googles neue Bild- und Videogeneratoren, Mega-Abo und mehr

Auch in der Woche nach den großen Ankündigungen gab es rund um Gemini wieder sehr viele interessante Neuerungen, Einblicke und Ausblicke auf kommende Features. So konnten wir euch alle neuen Bild- und Videogeneratoren vorstellen, berichten über die KI-Agenten, die ersten Gemini-gemachten Apps und mehr. Wir haben euch wie gewohnt auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Gemini ist bei Google immer ein großes Thema, doch dass es nach der Google I/O genauso weitergeht, war kaum zu erwarten. Wir zeigen euch die viele neuen Stärken von den Bild- und Videogeneratoren über den breiten Gemini Live-Start bis zur ersten Gemini-App. Außerdem berichteten wir über das Mega-Abo und den Start in das Zeitalter der KI-Agenten. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini starke neue Bild- und Videogeneratoren

Google will die multimodale Stärke von Gemini nun voll ausspielen und fährt die Weiterentwicklung der Bild- und Videogeneratoren immer weiter nach oben. Mit Imagen und Veo erzeugt man schon heute absolut realistische Aufnahmen, doch was mit den neuen Tools Whisk und Flow noch alles möglich sein wird, lässt sich kaum erahnen. Selbst Kinofilme könnten schon bald per Prompt von Gemini erstellt und optimiert werden. Lest euch einmal ein und staunt über die zahlreichen Beispiele in den Artikeln:

» Das ist der neue Gemini-Bildgenerator Imagen 4

» Das ist der neue Gemini-Videogenerator Veo 2

» Das ist der neue Gemini-Videogenerator Veo 3

» Das ist das neue starke Filmtool Gemini Flow

» Das ist der neue Gemini-Bildbastler Whisk









Android XR bringt Gemini auf Smart Glasses

Gemini Live wird die zentrale App auf den Smart Glasses mit Android XR sein. Jetzt zeigt Google, was schon in der ersten Generation möglich sein wird.

» Das sind die Gemini-Möglichkeiten auf Smart Glasses

Android Auto startet bald mit Gemini Live

Android Auto wird ebenfalls Gemini Live erhalten, das ist nicht weiter überraschend. In einer Reihe von Demo-Videos zeigt Google, wie sich Gemini Live in Android Auto nutzen lassen wird.

» Das sind die neuen Gemini Live-Funktionen in Android Auto

Gemini startet Zeitalter der KI-Agenten

Mit Gemini startet jetzt tatsächlich das Zeitalter der KI-Agenten, denn die Plattform erhält einen Agentenmodus. Man mag sich kaum vorstellen, wo das noch alles hinführen wird.

» Google startet mit Gemini in das Zeitalter der KI-Agenten

Google One erhält teures Gemini-Abo

Bei Google führt man jetzt ein neues Abo für Gemini Ultra ein, das mit ganzen 249,99 Dollar pro Monat zu Buche schlägt.

» Gemini Ultra kostet 250 Dollar pro Monat

Google Shopping lässt Nutzer Kleidung anprobieren

Gemini lässt die ersten Nutzer jetzt direkt in der Websuche Kleidung anprobieren. Dafür braucht es lediglich ein Foto und schon soll es realistische Ergebnisse geben.

» Neue Gemini-Funktion lässt die Nutzer Kleidung probieren

» Neue Gemini-Funktion kann Onlineshopping revolutionieren









Gemini Live startet Display- und Kamerafreigabe für alle Nutzer

Gemini Live mit der Kamera- und Displayfreigabe startet jetzt für alle Nutzer weltweit und mit allen Paketen.

» Gemini Live startet Freigabe von Kamera und Display für alle Nutzer

Gemini erhält neue Tablet-Oberfläche

Gemini bekommt erstmals eine optimierte Tablet-Oberfläche, die sich jetzt auf einer Reihe von Screenshots sowie in einem Video zeigt. Nutzer können bei Bedarf die Navigationsleiste dauerhaft einblenden.

» Gemini bekommt eine optimierte Oberfläche für Tablets

Neue Google-App entstand vollständig mit Gemini

Google hat eine neue App in nur wenigen Minuten per Gemini-Prompt erstellen lassen, die sich für diesen noch recht jungen Weg wirklich sehen lassen kann. Ihr könnt die App mit dem Link im Artikel direkt ausprobieren.

» Google lässt neue Web-App vollständig von Gemini entwickeln

Letzte Aktualisierung am 2025-05-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.