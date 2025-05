Google One: Neues Gemini-Abo für 250 Dollar startet – für wen ist die Ultra-Variante wirklich sinnvoll? (Meinung)

Recht unerwartet hat Google vor wenigen Tagen ein neues Google One-Paket für Gemini vorgestellt, das als erweiterte Version des bisherigen Pakets stets die neuesten Modelle und höchsten Leistungen verspricht. Überraschend war aber nicht nur der Start des Pakets, sondern auch das angehängte Preisschild, das zumindest aus Privatnutzer-Sicht jeden Rahmen sprengt: Ist das neue Paket für 249,99 Dollar pro Monat wirklich sinnvoll?



Google ist in den letzten Monaten den Weg gegangen, immer mehr Gemini-Funktionen kostenlos anzubieten und damit das Advanced-Paket abzuwerten, das es seit jeher nur im Google One AI Premium-Abo gegeben hat. Kein Wunder, dass wir erst vor wenigen Tagen berichten konnten, dass das Paket überschaubare Erfolge hat und nur wenige Nutzer für ein Gemini-Abo zahlen wollen. Mit 21,99 Euro ist das auch nicht wirklich günstig – zumindest dachten wir das noch vor wenigen Tagen. Doch jetzt gelten andere Maßstäbe.

Am Dienstag ist das neue Google One AI Ultra-Abo für 249,99 Dollar pro Monat gestartet, das ab sofort für US-Nutzer und schon bald für internationale Nutzer zur Buchung bereitsteht. Die Nutzer erhalten im Rahmen dieses Pakets alle Vorteile von Google One AI Premium (das jetzt Google One AI Pro heißt) sowie die „höchsten Limits“ in allen Gemini-Produkten und stets den frühen Zugang zu allen neuen Modellen. Wer also die volle verfügbare Gemini-Power will, ist bei diesem Abo-Paket genau richtig. Zusätzlich gibt es ganze 30 Terabyte Speicherplatz.

Ich denke, dass das Paket sicherlich nichts ist, was man sich als Privatnutzer zur Hobby-Nutzung zulegen wird. Das liegt aber nicht nur am Preis, sondern auch an der Tatsache, dass die allermeisten Nutzer ohnehin nicht an die Limits stoßen und Gemini durch die enorm schnelle Entwicklung meist schon nach wenigen Wochen die zuvor kostenpflichtigen Neuerungen für alle Nutzer öffnet. Im professionellen Bereich sieht das hingegen schon wieder anders aus.









An wen richtet sich das Giga-Paket?

Wer hochprofessionell mit Gemini arbeitet, vielleicht die neuen Mediengeneratoren verwenden will oder mit den Gemini-Inhalten Geld verdient, ist hier sicherlich richtig. In der etwas weiter gefassten Business-Welt sieht das schon wieder anders aus, denn dort dürfte das Workspace-Paket mit integriertem Gemini sicherlich die richtige Wahl sein.

Ist das neue Paket zu teuer?

Das ist natürlich eine Frage des Standpunkts. Als Privatnutzer: Auf jeden Fall. Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns die Leistungen an, dann relativiert sich aber vieles. Das liegt vor allem am zusätzlich gebotenen 30 Terabyte-Speicherplatz, für den Google im Einzelpaket schon 149,99 Euro pro Monat verrechnet. Nehmen wir die Differenz, sind es weniger als 100 Euro die zusätzlich für das Gemini-Paket draufgeschlagen werden. Nun müssen wir bedenken, welch gigantische Rechenpower die KI benötigt – vor allem im Videobereich – und dann ist das Paket vielleicht gar nicht mehr so teuer. Auch OpenAI und Co haben solche Pakete im Portfolio, die laut OpenAI-Aussagen dennoch nicht kostendeckend sind.

Was bezweckt Google?

Google-intern dürfte man wissen, dass sich diese enormen Rechenleistungen selbst mit diesem teuren Abo nicht finanzieren lassen. Viel mehr dürfte man in der Testphase auf einige Nutzer spekulieren, die als Tester fungieren, sich vielleicht an die Plattform binden und eines Tages in anderen Aboformen mehr dafür bezahlen. Außerdem schafft man durch ein solches Abo das Bewusstsein bei der Nutzerschaft, welch enorme Kosten dem Unternehmen durch die KI entstehen. Und ganz nebenbei lässt es das bisherige Abo für 21,99 Euro wieder günstig wirken.

» Alle Infos zum neuen Google One Gemini-Abo

Letzte Aktualisierung am 2025-05-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.