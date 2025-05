Pixel Update: Viele neue Pixel 10-Leaks, Google sichert Tensor, Verkaufserfolg, Aktionen und Panorama-Tipps

Die letzte Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und hat uns wieder eine Reihe interessanter neuer Informationen gebracht, die sich auch um die kommenden Geräte drehen. Denn es stehen die Pixel 10-Smartphones vor der Tür, zu denen es einige Leaks gab, es gab neue Tensor-Infos, starke Aktionen und Tipps für die Pixel Kamera. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die Pixel-Woche am Ende des Mai hat uns eine ganze Reihe von interessanten Einblicken beschert, denn es gibt neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones, zum kommenden Tensor-SoC und einiges mehr. Google konnte die Verkaufszahlen in Europa stark steigen, fährt jetzt neue Aktionen und gibt uns Tipps zum Panorama-Modus. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele neue Pixel 10-Leaks

Die Pixel 10-Smartphones könnten schon bald starten, denn wir rechnen mit einer Ankündigung im Juli oder spätestens im August. Weil sie zeitlich immer näher rücken, haben jetzt auch die Leaker wieder neue Informationen aufgetan, die man nur zu gerne teilt. Es gibt neue Bilder vom Werbedreh für die Pixel-Smartphones und wir konnten dadurch den Schwerpunkt der kommenden Geräte erfahren. Außerdem haben wir jetzt eine Liste der Farben, in denen die Smartphones erhältlich sein sollen.

Schaut mal herein, denn schon bald dürfte es viele weitere Leaks und Infos zu den Pixel 10-Smartphones geben.

» Erste Bilder vom neuen Pixel 10-Werbespot

» In diesen Farben werden die Pixel 10-Smartphones starten









Google sichert Tensor für mehrere Jahre

Google lässt den Tensor-SoC nach mehreren Jahren nicht mehr von Samsung produzieren, sondern wechselt zum Konkurrenten TSMC. Das hat eine ganz neue Basis für den Pixel-Prozessor und seine zahlreichen zusätzlichen Komponenten zur Folge, die noch sehr interessant werden dürfte. Jetzt hat man diesen Deal für mehrere Jahre abgesichert.

» Google lässt den Pixel Tensor-SoC für mehrere Jahre bei TSMC produzieren

Pixel-Smartphones in den europäischen Top 5

Die Pixel-Smartphones haben es in Europa erstmals unter die Top 5 der meistverkauften Smartphone-Marke geschafft. Damit gelingt Google ausgerechnet in dem Quartal ein großer Erfolg, in dem gar kein neues Smartphone erschienen ist.

» Google wird zum fünftgrößten Smartphone-Hersteller in Europa

Tipps für den Pixel-Panoramamodus

Google gibt uns einige Tipps für die optimale Nutzung des Panoramamodus im Zusammenspiel mit der Pixel Kamera. Dieser ermöglicht es, Aufnahmen zusammenzufügen, sodass sich daraus eine sehr breite oder sehr hohe Aufnahme ergibt. Mit einigen Tipps und Tricks kann das auch richtig gut aussehen und natürlicher wirken – ganz ohne Verzerrung.

» Google gibt einige Tipps für den Pixel-Panoramamodus (Pixel Kamera)









Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es wieder starke Aktionen mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, die Pixel Watch, Pixel Buds, einiges Bundles und mehr. Schaut mal vorbei und verpasst das nicht. Google hat nochmal stark nachgelegt.

» Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones

» Hier geht es zu den starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-05-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.