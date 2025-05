Pixel 10-Smartphones: In diesen sieben Farben sollen die neuen Smartphones zu haben sein (Leak)

Google könnte schon in wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die bereits viele Spezifikationen bekannt geworden sind und die auch schon auf Renderbildern zu sehen waren. Jetzt verrät uns ein neuer Leak, in welchen Farben die neuen Smartphones auf den Markt kommen sollen. Auch in diesem Jahr gibt es vier Farben pro Modell, wobei es nur eine Überschneidung und sieben Töne zur A



Nach einer mehrwöchigen Leaker-Pause geht es rund um die Pixel 10-Smartphones wieder weiter: Jetzt will eine normalerweise gut informierte Quelle in Erfahrung gebracht haben, in welchen Farben die neuen Smartphones zu haben sein werden. Auch in diesem Jahr folgt man offenbar dem bekannten Muster, auf zwei bis drei bisher bekannte Farben zu setzen und einen neuen Tupfer hereinzubringen. Außerdem sind die einzelnen Modelle in unterschiedlichen Farben zu haben.

Pixel 10 Farben

Obsidian (Schwarz)

Blue (Blau)

Iris (Violett)

Limoncello (Gelb)

Pixel 10 Pro (XL) Farben

Obsidian (Schwarz)

Green (Grün)

Sterling (Grau)

Porcelain (Weiß)

Bei dieser Farbgebung sollte für jeden etwas dabei sein. Unterschiedliche Farben für verschiedene Länder dürfte es wohl nicht mehr geben, denn zuletzt hat Google eher darauf gesetzt, die eine oder andere limitierte Farbe anzubieten. Interessant ist, dass nur die schwarze Variante über beide Geräte hinweg verfügbar sein soll. Mit Violett und Gelb bzw. den angepassten Tönen hat man sicherlich interessante Alternativen im Gepäck.

P.S. Das Titelbild zeigt als Symbolfoto die Pixel 9-Smartphones.

