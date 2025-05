Google Shopping: Gemini lässt Nutzer Kleidungsstücke anprobieren – neue KI-Funktion wird getestet (Video)

Google baut die Shopping-Plattform Google Shopping weiter aus und spendiert der hauseigenen Gelddruckmaschine jetzt eine neue Funktion, die auf die Stärke der visuellen Gemini-Ki setzt: Mit der neuen Funktion Try it on haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, alle gelisteten Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren. Dafür muss lediglich ein Ganzkörperfoto hochgeladen werden.



Das Onlineshopping ist für viele Menschen nicht wegzudenken, hat aber auch seine Tücken, die je nach Bedingungen negative Auswirkungen auf Käufer oder Verkäufer haben – allen voran beim Kauf von Kleidungsstücken. Passt etwas nicht, wird es zurückgeschickt – was beim Händler größere Kosten verursacht. Tatsächlich soll die Retourenquote bei vielen Händlern zwischen 40 und 50 Prozent liegen, in Extremfällen gar bei 75 Prozent. Dass die Händler dennoch Geld verdienen zeigt schon welches Potenzial darin liegt, diese Quote zu verringern.

Jetzt hat Google Shopping eine neue Funktion für Beta-Nutzer (derzeit US-only) gestartet, die wirklich sehr interessant ist: Nutzer haben die Möglichkeit, alle gelisteten Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren und damit sofort die Passform zu überprüfen. Man spricht von „Milliarden Kleidungsstücken“, die die Nutzer anprobieren können. Alles was die Nutzer dafür tun müssen, ist ein Ganzkörperfoto von sich selbst hochzuladen. Die Körpervermessung erledigt eine KI, genauso wie das Anpassen der Kleidung.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, lassen sich natürlich beliebig viele Kleidungsstücke anprobieren und nach einer ersten Anprobe kann durch die verschiedenen Stile geswiped werden. Die KI kann außerdem selbstständig dazu passende Kleidungsstücke vorschlagen und somit ein ganzes Outfit zusammenstellen, das dann hoffentlich genauso gut passt, wie es die Bilder suggerieren. Laut der Ankündigung hat man diese Funktion schon seit längerer Zeit im Testlauf und gibt sich von den Ergebnissen recht überzeugt.

Ich denke, wenn das wirklich so gut funktioniert wie gezeigt, dann ist das ein Gamechanger für das Mode-Shopping, an dem nicht nur die Nutzer, sondern vor allem auch die Händler großes Interesse haben dürften. Laut Google ist es die erste Technologie dieser Art, die in einer solchen Breite angeboten wird.

[Google-Blog]