Android: Google Play erlaubt jetzt Apps für 5.000 Dollar – maximaler Verkaufpreis wird deutlich angehoben

Android-Nutzer finden im Google Play Store eine sehr große Auswahl an Apps, Spielen und sonstigen Inhalten, die entweder kostenlos oder für wenige Euro heruntergeladen werden können. Je nach Umfang kann eine App auch schon einmal einen zweistelligen Kaufpreis aufrufen – aber wo ist eigentlich das Limit? Eine neue Google-Ankündigung zeigt jetzt, dass App-Entwickler bis zu 5.000 Dollar für eine App aufrufen können.



Im Google Play Store gibt es sehr viele Apps, die kostenlos verfügbar sind und sich entweder über Werbung oder In-App-Verkäufe finanzieren oder zum Teil auch vollkommen kostenlos angeboten werden. Andere wiederum kosten 29 Cent, 99 Cent oder auch mal 1,99 Euro. Ist in eine App etwas mehr Aufwand eingeflossen, rufen App-Entwickler auch schon Mal 4,99 Euro, 9,99 Euro oder in sehr seltenen Fällen noch mehr auf. Jeder, der längere Zeit im Play Store unterwegs ist, wird diese Staffelung kennen.

Mir persönlich kommen nur sehr selten Apps im zweistelligen Euro-Bereich unter. Eine App im dreistelligen Bereich habe ich erst ein einziges Mal gesehen (kann mich aber nicht mehr an die App erinnern), aber es geht noch weiter. Tatsächlich hat Google das Limit jetzt auf 5.000 Dollar erhöht – zuvor lag es bei 999 Dollar/Euro. App-Entwickler haben daher ab sofort die Möglichkeit, eine solch hohe Zahl auf das virtuelle Preisschild zu schreiben.

Allerdings ist es so, dass in dieser Preisregion nicht mehr die volle Freiheit für die Entwickler herrscht, sondern Google ganz genau hinschaut: Wer einen solchen Preis beantragt, muss ein Play-Konto in sehr gutem Standing haben und muss zuvor schon sehr erfolgreich gewesen sein. In den letzten 12 Monaten muss mindestens ein Umsatz von 1 Million Dollar erzielt worden sein. Wer also sofort mit einer 5.000 Dollar-App starten möchte, hat dazu keine Möglichkeit.

Dass Google das Limit von gut 1.000 Dollar auf 5.000 Dollar erhöht hat, wird nicht ohne Grund geschehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man eines Tages selbst davon Gebrauch machen möchte. Wenn wir uns das 250 Dollar-Abo für Gemini Ultra anschauen, wäre Google selbst davon gar nicht mehr so weit entfernt, wenn man das auf einen Jahrespreis umlegt.

