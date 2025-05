Google Shopping: Gemini revolutioniert Modehandel – neue Funktion lässt Nutzer Kleidung virtuell anprobieren

Die Plattform Google Shopping ist ein wichtiger Bestandteil der Google Websuche und für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle auf der Suche nach Produkten – sowohl bewusst als auch eher zufällig. In diesen Tagen bekommt die Plattform mit Try it on eine starke neue KI-Funktion, die zuerst im Modebereich und später in vielen weiteren Kategorien zum echten Gamechanger werden könnte.



Beim Thema Onlineshopping dürften viele Menschen zuerst an Amazon denken, dann vielleicht schon an die Billig-Shops von Temu und Shein, dann an die zahlreichen spezialisierten Shops und erst irgendwann später folgt Google Shopping. Dennoch verdient Google viele Milliarden Dollar mit dem Portal, das sich durch Produktanzeigen über den Suchergebnissen selbst am besten promotet. Bisher war Google Shopping vor allem ein schneller Preisvergleich, mit einer neuen Funktion zeigt man nun aber, dass man sich auch anders positionieren kann.

Vor wenigen Tagen haben wir euch die neue Try it on-Funktion zum Anprobieren von Kleidung vorgestellt, die mehr als einfach zu verwenden ist. Alles was die Nutzer dafür tun müssen, ist einen Button zu drücken und ein einzelnes Ganzkörperfoto von sich selbst hochzuladen. Dann geben wir Gemini noch ein paar Sekunden Bedenkzeit und schon könnt ihr Milliarden von gelisteten Kleidungsstücken virtuell anprobieren. Die Nutzer bekommen ein Foto von sich selbst im ausgewählten Kleidungsstück und können es somit sehr viel besser einschätzen.

Gemini übernimmt die Vermessung des Körpers, die Vermessung der gelisteten Kleidungsstücke, das Entfernen der vorherigen Kleidung vom Ganzkörperfoto des Nutzers und anschließend das virtuelle Anziehen der neuen Kleidung. Alles innerhalb weniger Sekunden und nach den ersten Berechnungen mit passender Swipe- und Kombinationsfunktion. Schaut euch das im folgenden Video einmal an.









Die Milliarden-Dollar-Technologie

Das virtuelle Anprobieren von Kleidungsstücken wird von Amazon, Zalando und Co schon seit vielen Jahren entwickelt und lieferte nach aufwendiger Einrichtung durch die Nutzer eher überschaubare Ergebnisse. Google macht es nun so einfach wie nie zuvor, nimmt allen Beteiligten jeglichen Aufwand ab und löst es noch dazu mit der starken Gemini-KI. Die Nutzer können sich so vorab ein deutlich besseres Bild davon machen, ob etwas passt oder nicht. Sowohl größen- als auch stiltechnisch.

Dazu muss man wissen, dass die Retourquote im Online-Modehandel bei 40 bis 50 Prozent liegt, in Extremfällen gar bei 70 Prozent. Global betrachtet sind das viele Milliarden Dollar, die die Onlinehändler natürlich sehr gerne einsparen würden. Wenn Google eine Technologie liefern kann, die die Quote spürbar senkt, dürften sie sich das sehr viel kosten lassen. Sei es durch Lizenzierung der Gemini-Technologie, Nutzung eines Shopping Cloud-Services oder vielleicht durch eine stärkere Konzentration auf Google Shopping. In allen Fällen hat Google den Trumpf in der Hand.

Sollte das wirklich so gut funktionieren wie beworben, ist das für den Online-Modehandel ein Gamechanger. Dabei darf man nicht vergessen, dass nicht nur die Händler gerne Retouren vermeiden würden, sondern trotz des meist kostenlosen Angebots auch die Nutzer selbst, die sich den Gang zur Post, das erneute Suchen und weitere Aufwände ersparen können.

» So funktioniert Googles neue Anprobieren-KI

Letzte Aktualisierung am 2025-05-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.