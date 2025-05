Android Auto: Das ist Gemini Live im Auto – bringt viele neue Funktionen und ersetzt Google Assistant (Videos)

Schon sehr bald dürfen sich viele Nutzer von Android Auto auf einen neuen Sprachassistenten freuen, der viele neue Möglichkeiten mitbringen wird. Mittlerweile hat Google den Start von Gemini Live offiziell gemacht und jetzt zeigt sich der Assistant-Nachfolger in vielen Hands-on-Videos. Der Funktionsumfang wird perspektivisch und auch direkt nach dem Start deutlich steigen.



Seit vielen Jahren ist der Google Assistant ein fester Bestandteil von Android Auto, denn die Sprachassistenz ist gerade während der Fahrt sehr relevant und in vielen Fällen unausweichlich. Doch die Tage des Assistant sind gezählt und dieser wird schon sehr bald durch Gemini (Live) ersetzt werden, das im Laufe der nächsten Monate auf allen Plattformen starten und auch auf den Infotainment-Systemen einziehen wird. Die Anforderungen sind hoch, die Erwartungen noch viel höher.

Gemini soll den Google Assistant natürlich nicht nur ersetzen, sondern auch einen Mehrwert bringen. Das beginnt bei der allgemeinen Intelligenz des ChatBots, der nicht mehr auf konkrete und wohlformulierte Ansprache angewiesen ist, sondern eine echte natürliche Konversation ermöglicht. Das ist gerade im Auto schon ein großer Sprung, aber auch funktionell wird sich sehr viel tun. Denn Gemini kann auf andere Apps zugreifen, mehr Funktionen erfüllen, kennt den Nutzer besser als der Assistant und mehr.

Google hat vor wenigen Tagen eine Reihe von Beispielvideos veröffentlicht, die die neuen Funktionen zeigen. Das lässt erahnen, wo die Reise mti Gemini Live hingeht, das sich zwar nicht visuell in den Vordergrund drängt, aber dennoch mehr Informationen vermitteln und Aufgaben ausführen kann. Außerdem gibt es jetzt ein neues Hands-on-Video von 9to5, die uns die vielen Neuerungen noch einmal im Detail zeigen und eine spannende Einschätzung geben.









Gemini merkt sich Informationen und wendet sie an

Der Nutzer kann Gemini, so wie im obigen Beispielvideo, mitteilen, dass mit Person X nur in spanischer Sprache kommuniziert werden soll. Das wird sich Gemini merken und vor dem Versand von Nachrichten automatisch eine Übersetzung vornehmen. Der Cloud daran ist, dass Gemini dies vollautomatisch tut, den Nutzer nur darauf hinweist, dieser das aber nicht mehr separat anfordern muss.

Google Maps-Orte entlang der Route finden

Gemini kann auf die laufende Navigation zugreifen und auf Nachfrage durch den Nutzer gezielt Orte entlang der Strecke vorschlagen. Im Beispielvideo wird der KI-ChatBot nach Taco-Restaurants auf dem Weg gefragt. Gemini schlägt einige Standorte vor, kann zusätzliche Informationen geben und dabei etwa Bewertungen zusammenfassen oder weitere Planungen vornehmen.

Gemini Live im Auto

Gemini zieht nicht nur in der Standardversion als KI-ChatBot ein, sondern kann auch als Gemini Live mit permanenter Konversation im Fahrzeug genutzt werden. In dieser Ausführung können Nutzer eine ständige Unterhaltung mit Gemini führen, ohne dass Gemini bei jeder Anforderung erneut angesprochen werden muss. Gemini wird außerdem den Kontext behalten, sodass die Informationen nicht ein weiteres Mal mitgeteilt werden müssen. Vielleicht vergleichbar mit einem Telefonat, so wie das seit einigen Wochen schon von Android bekannt ist.









Gemini lässt den Google Assistant schnell vergessen

Viele Autofahrer sind mit dem Google Assistant vertraut und kennen dessen Möglichkeiten, aber auch Eigenheiten. Es braucht oftmals ganz spezielle Anfragen, damit der Assistant diese wie gewünscht erfüllen kann. Nicht selten ist eine konkrete Formulierung notwendig, um sprichwörtlich zum Ziel zu kommen. Das kann manchmal herausfordernd sein und gehört daher zurecht schon bald der Vergangenheit an. Denn im Auto hat man andere Sorgen, als eine perfekte Formulierung zu finden. Nutzer sollen sich keine Gedanken mehr um Formulierungen, funktionelle Grenzen oder Schlüsselwörter machen müssen.

Gemini hat ein enormes Potenzial, auch im Auto. Das zeigt die Plattform schon seit längerer Zeit am Smartphone, im Web und auch schon innerhalb einiger anderer Produkte. Dass allein diese oben gezeigten drei neuen Auto-Funktionen für Begeisterung sorgen, bestätigt eigentlich nur, wie schwach der Google Assistant wirklich gewesen ist. Im Hands-on-Video könnt ihr euch schon von den Möglichkeiten überzeugen und auch erahnen, was da noch so alles kommt.

Gemini (Live) in Android Auto soll „in den nächsten Monaten“ für alle Nutzer ausgerollt werden. Spätestens zum Ende des Jahres wird das abgeschlossen sein, denn der Assistant wird noch in diesem Jahr auf allen Plattformen eingestellt.

