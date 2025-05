Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Zum letzten Mal in diesem Monat gibt es wieder einen Nachschlag für SMartphones, denn es wurde die vierte Rund der Google System Updates für den ausklingenden Monat Mai veröffentlicht. Auch diese Ausgabe bringt wieder eine Reihe von Neuerungen auf Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die vierte Runde im Mai, die Verbesserungen in den Google Play Diensten mitbringt sowie den Start von Google Wallet in vielen weiteren Ländern ankündigt. Außerdem gibt es Neuerungen im Google Play Store, bei den Play-Diensten, Geräteverbindungen und mehr. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im Mai 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.20 (26.05.2025) Kontoverwaltung [Auto] Mit den Updates wurde die Benutzeroberfläche des Einrichtungsassistenten für Ihr Auto verbessert.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen für Dienste im Zusammenhang mit der Kontoverwaltung. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps.

[Auto, Smartphone, TV] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von sicherheits- und datenschutzbezogenen Prozessen in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion wurde die Benutzeroberfläche des Bildschirms für Bluetooth-Gerätedetails aktualisiert. Health & Fitness [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Gesundheit und Fitness in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Sicherheit und datenschutzbezogene Dienste. Systemverwaltung [PC, Smartphone, TV, Wear] Wir haben Probleme in den Bereichen Systemverwaltung und Diagnosedienste behoben, um die Nutzung allgemein zu verbessern.

[Smartphone] Mit diesem Update werden neue Speichereinstellungen eingeführt, mit denen Nutzer ihre Speicherplatznutzung besser nachvollziehen und verwalten können. Dienstprogramme [Smartphone] Durch dieses Update können jetzt Nutzer in weiteren Ländern ihre Zahlungskartendaten in Autofill speichern.

Wallet

Wallet [Smartphone] Durch dieses Update können jetzt in mehr Ländern und Regionen digitale amtliche Ausweise in Google Wallet hinzugefügt werden. Android WebView, Version 137 (21.05.2025) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps.

Aktiviert DTLS 1.3 für WebRTC. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.19 (19.05.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion haben wir Verbesserungen für Konten mit Elternaufsicht eingeführt.

[Smartphone] Wir haben die Infrastruktur aktualisiert. Durch diese Aktualisierungen wird eine demnächst verfügbare optionale Sicherheitsfunktion unterstützt. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Google Maps in ihren Apps.

[Smartphone] Wir haben die Benutzeroberfläche des QR-Code-Scanners aktualisiert, um die Nutzerfreundlichkeit insgesamt zu verbessern. Google Play Store, Version 46.3 (19.05.2025) [Smartphone] Durch dieses Update finden Sie jetzt relevante Inhalte aus Ihren Reise- und Veranstaltungs-Apps auf dem Tab „Reisen“ in Google Play-Sammlungen.

[PC, Smartphone] Wenn Sie die Einstellung „Zusätzliche Web- & App-Aktivitäten“ aktivieren, erhalten Sie relevantere App-Empfehlungen.

[Smartphone] Durch ein Update der Inline-Installationen in Google Play lassen sich Apps jetzt aus anderen Apps heraus öffnen – mit nur minimalen Störungen.

[Smartphone] Durch dieses Update kann jetzt auf Geräten mit großem Display die Größe von Bereichen auf der Suchergebnisseite über einen ziehbaren Trennstrich angepasst werden. Android System Intelligence, Version 27/B.5 (16.05.2025) [Smartphone] Es wurden „App antwortet nicht“-Fehler behoben. Google Play Store, Version 46.2 (12.05.2025) [Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt bei Google Play Inhalte in Videos, Animationen und anderen Formaten suchen.

[Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Nutzer festlegen, ob sie Benachrichtigungen und E‑Mails zu Angeboten und anderen Aktionen erhalten möchten. Google Play-Dienste, Version 25.18 (07.05.2025) Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Sie Cast jetzt auch auf Stand-by-fähigen Geräten verwenden.

[Wear] Mit diesem Update werden visuelle Verbesserungen für Displays von Wear OS-Geräten eingeführt.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Durch dieses Update lassen sich eSIMs jetzt noch einfacher zwischen Geräten übertragen. Wallet [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play-Dienste, Version 25.17 (05.05.2025) [Smartphone, Wear] Google Wallet steht jetzt in weiteren Ländern zur Verfügung.

» Android: Google System Updates mit vielen Neuerungen – so könnt ihr die Updates aktivieren oder deaktivieren

[Google Support]