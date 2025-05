Android: Google bastelt Pinterest-Klon – neuer Tab soll Bilder und Themen vorschlagen (Screenshots + Video)

Die Google-App für Android hat sich in den letzten Jahren vor allem dadurch ausgezeichnet, ständig die Hauptnavigation umzubauen und sich für verschiedenste Nutzer unterschiedlich zu präsentieren. Jetzt wurde eine interessante neue Funktion entdeckt, die langfristig fast eine eigene App verdient hätte und bei ernsthafter Umsetzung vor allem der Plattform Pinterest gefährlich werden könnte. Denn Google hat einen Klon gebaut.



Google startet nicht mehr ganz so häufig neue Apps und in den letzten zwei Jahren ist es kaum denkbar, dass man etwas ohne konkreten KI-Bezug bastelt, bei dem nicht Gemini im Mittelpunkt steht. Doch so ist es und jetzt zeigt sich auf einer Reihe von Screenshots sowie einem Hands-on-Video ein neues Produkt, das aktuell noch Teil der Google-App ist. Konkret handelt es sich um einen neuen Images-Tab in der Google-App, der den Nutzern bildbasiert neue Inhalte vorschlagen soll.

Das Ganze verläuft recht simpel: Beim ersten Aufruf der App bzw. des App-Bereichs wählt man aus einer ganzen Reihe von vorgeschlagenen Themen die eigenen Interessen aus, um eine Grundrichtung festzulegen. Ist dieser Schritt genommen, stellt die Google-App eine Sammlung von thematisch sortierten Bildern mit dazugehörigen Weblinks zusammen und bietet das Scrollen durch die vorgeschlagenen Kategorien. Die Sammlungen werden ständig aktualisiert, mit neuen Bildern gefüllt oder es können auch automatisch neue Sammlungen angelegt werden.

Die vorgeschlagenen Inhalte können bei Interesse zur vergessenen Google-Plattform „Saved“ hinzugefügt und dort noch einmal nach einem eigenen System organisiert werden. Sollte es unpassende Inhalte geben, kann dies über das Kontextmenü gemeldet werden. Im folgenden Hands-on-Video könnt ihr euch die App in Aktion ansehen.









Ein Discover-Feed für Fotos?

Mir ist persönlich nicht ganz klar, was Google mit dieser neuen Funktion bezweckt. Diese kann für die Nutzer zwar sehr interessant sein und könnte als eine Art Discover-Feed für Fotos positioniert werden, aber so wirklich will das weder in den Kernbereich der Google-App noch der Bildersuche, der Saved-Plattform und auch nicht des Discover-Feed passen. Auch für Gemini scheint das nicht interessant zu sein. Und so komme ich zu der Einschätzung, dass dieses Experiment nicht lange bestehen bleibt und vielleicht niemals für alle Nutzer gestartet wird.

Sollte sich das wider Erwarten dennoch durchsetzen und zu einer interessanten Anlaufstelle für Nutzer werden, wäre es sicherlich ein Kandidat für eine eigenständige App oder eine Einbindung in einem anderen Bereich des Google-Portfolios. Derzeit befindet es sich im Testlauf und konnte nur durch das Umlegen einiger interner Schalter aktiviert werden.

