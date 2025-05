Android: Die Google-Suchleiste verändert sich – neues Design mit zweigeteilter Oberfläche wird ausgerollt

Die Google-Suchleiste ist von den Android-Homescreens nicht wegzudenken, denn sie ist seit vielen Jahren in den meisten Launchern ein fester Bestandteil. Jetzt erhält das Suchleisten-Widget ein neues Design, das über ein Update der Google-App auf die Smartphones der Nutzer kommt. Die Leiste wird erstmals zweigeteilt und könnte Platz für den KI-Modus schaffen.



Als fester Bestandteil vieler Launcher oder oftmals auch als Widget, das entweder vom Smartphone-Hersteller oder vom Nutzer platziert wurde, ist die Google-Suchleiste auf sehr vielen Smartphones präsent. Sowohl visuell als auch UX-funktionell gibt es Unterschied zwischen dem Widget oder der festen Launcher-Variante, aber der Funktionsumfang ist derselbe. Nutzer können eine Suchanfrage starten, eine Sprachsuche starten oder eine visuelle Erkennung mit Google Lens durchführen. Jetzt kommt das jüngst entdeckte Update für die App-Version bei den Nutzern an, das hauptsächlich außerhalb der Pixel-Smartphones-Welt verwendet wird.

Auf obigen Screenshots seht ihr links das zuvor genutzte Design und rechts das in diesen Tagen bei vielen App-Nutzern ankommende. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die Suchleiste in der Höhe gewachsen ist und damit auf Linie des neuen Material 3 Expressive Design liegt. Außerdem gibt es jetzt eine Hintergrundfläche und eine Vordergrundfläche, die aufgrund der Trennung der Suchleiste in zwei Bereiche notwendig geworden ist. Die Hintergrundfläche sorgt für den visuellen Zusammenhalt. Und damit kommen wir schon zum entscheidenden Unterschied dieser neuen Variante.

Der dritte Button, der von den Nutzern in den App-Einstellungen seit langer Zeit selbst ausgewählt werden kann, wird an den rechten Rand verschoben und befindet sich nun gewissermaßen neben der Suchleisten. Statt wie bisher innerhalb der Leiste positioniert zu sein, hat der Button nun seinen eigenen Bereich und ist somit die Nutzer-angepasste Fläche. Das sorgt dafür, dass die Google-Suchleiste wieder einen einheitlichen Look erhält und bei allen Nutzern gleich aussieht. Für den dritten optionalen Button können die Nutzer weiterhin zwischen dem KI-Mode, Google Translate, Musiksuche, Wetter, Kamera-Übersetzung, Sport, Wörterbuch, Hausaufgaben, Finanzen, Saved oder Google News wählen.

Ich gehe davon aus, dass dieser Umbau auch mit den Experimenten rund um den Gemini KI-Modus in der Google-Suchleiste zusammenhängt und Platz für den schnellen Zugang schaffen soll. Der dritte Button bietet bereits den Start für den KI-Modus, allerdings nur in den Ländern, in denen dieser bisher verfügbar ist.

» Android 16: Google zeigt den neuen Desktopmodus – so wird dieser auf Smartphones und Tablets verwendet

» Gemini Live: Kamera- und Displayfreigabe startet jetzt für alle Nutzer – visueller KI-Begleiter im Rollout (Videos)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.