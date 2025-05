Gemini: Neue Version für Tablet-Nutzer im Testlauf – bringt Hauptnavigation in die Oberfläche (Video)

Google arbeitet mit Hochdruck daran, den KI-ChatBot Gemini auf alle Plattformen zu bringen, wobei natürlich die Android-Ableger im Fokus stehen. Bisher ist Gemini hauptsächlich auf Smartphones und Tablets verfügbar – mit nahezu identischen Oberflächen. Jetzt zeigt sich eine neue Tablet-optimierte Oberfläche, die zusätzlich zur Konversation auch die Hauptnavigation auf die großen Displays bringen kann.



Die Gemini-App für Android ist sowohl für Smartphones als auch Tablets verfügbar, wobei die mobilen Telefone wie gewöhnlich den Fokus hatten und auf den Tablets mit großen Displays zunächst eine gestreckte Oberfläche zum Einsatz kam. Jetzt haben die Gemini-Designer die Zeit gefunden, sich dieser Oberfläche anzunehmen und eine optimierte Version zu basteln, die sich aktuell im Testlauf befindet. Im folgenden Video könnt ihr diese sehen.

Die Tablet-Oberfläche für Gemini teilt sich in zwei Bereiche, wobei die Konversation natürlich die größte Fläche einnimmt – aber nicht nur. Zusätzlich kann am linken Displayrand die Navigationsleiste eingeblendet werden, wie sie von der Web-App bzw. der Desktopversion bekannt ist. In dieser befindet sich die Möglichkeit zum Starten einer neuen Konversation, die neue Suchfunktion sowie eine Auflistung der Gems, der letzten Konversationen und einiges mehr.

Diese Navigationsleiste kann in vielen Dingen sehr praktisch sein, denn sie gibt den schnellen Zugriff auf vergangene Konversationen und kann diese bei Bedarf auch wieder aufnehmen. Wird die Navigationsleiste nicht benötigt, kann sie auf gewohntem Wege per Druck auf den Menü-Button einfach ausgeblendet werden kann. Dadurch wird die Konversation wieder auf die volle Displaybreite gezogen und füllt somit die gesamte Fläche aus – so wie das zuvor der Fall gewesen ist.

Die neue Oberfläche befindet sich aktuell im Testlauf und dürfte schon recht bald für alle Nutzer ausgerollt werden.

» Gemini Live: Kamera- und Displayfreigabe startet jetzt für alle Nutzer – visueller KI-Begleiter im Rollout (Videos)

» Android: Die Google-Suchleiste verändert sich – neues Design mit zweigeteilter Oberfläche wird ausgerollt

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.