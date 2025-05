Gemini Live: Kamera- und Displayfreigabe startet jetzt für alle Nutzer – visueller KI-Begleiter im Rollout (Videos)

Google hat in den letzten Tagen sehr viele Ankündigungen rund um Gemini gemacht, von denen viele Funktionen recht zeitnah für die Nutzer freigegeben werden sollen. Ein großer Bestandteil davon ist natürlich das immer breiter verfügbare Gemini Live, das nach einem langsamen Rollout in den letzten Wochen jetzt für alle Nutzer inklusive Display- und Kamerafreigabe verfügbar sein sollte.



Google will noch in diesem Jahr die Android XR Smart Glasses mit Gemini starten und sorgt nun dafür, dass sich auch alle Smartphone-Nutzer an die kommenden Möglichkeiten gewöhnen können. Denn mit der im vergangenen Monat für alle Abonnenten gestarteten Display- nd Kamerafreigabe kann der KI-ChatBot auf den Videostream in Form des Kamerabildes oder eben des Displayinhalts zugreifen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es ist ein sehr großer Schritt für den KI-ChatBot, der nach der Ankündigung vor einem Jahr und dem Rollout vor knapp zwei Monaten für erste Nutzer jetzt für alle Nutzer geöffnet wird.

Nun geht Google den mittlerweile von Gemini gewohnten Weg, das Produkt für alle Nutzer zugänglich zu machen, ohne dass dafür ein Abo notwendig wäre oder gar ein Pixel-Smartphone. Stattdessen muss einfach nur die Gemini-App auf dem aktuellen Stand sein und einmal der Gemini Live-Button betätigt werden – das war dann schon alles. Wer nur wegen dieser Funktion ein Abo abgeschlossen hat, darf sich jetzt ärgern und ein weiteres Mal fragen, wozu es das Abo aufgrund der extrem kurzen Funktions-Exklusivität überhaupt braucht. Aber sei es drum, alle anderen Smartphone-Nutzer dürfen sich freuen.

Die in Gemini Live integrierte Freigabe des Kamerasignals oder des gesamten Displayinhalts ermöglicht es dem KI-ChatBot, diesen Medienstream Live auszuwerten. Passen dazu können dann Fragen vom Nutzer beantwortet werden, auf Wunsch proaktiv Informationen gegeben werden oder Nutzer können sich vom Onlineshopping bis zur Recherche oder dem Kochrezept unterstützen lassen. Wir haben euch vor einigen Tagen alle wichtigen Funktionen von Gemini Live Astra zusammengefasst. Hier findet ihr noch einige wichtige Beispielvideos, die euch einen ersten Einblick geben.

Der Rollout hat schon vor einigen Wochen begonnen und soll jetzt wohl abgeschlossen sein. Schaut einfach mal in eurer Gemini-App vorbei.









