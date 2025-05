Gemini: Neue Google-App wurde vollständig mit Gemini-KI erstellt – unterstreicht Geminis Coding-Fähigkeiten

Mit dem KI-ChatBot Gemini können Nutzer Antworten auf Fragen erhalten, Texte in beliebiger Form erstellen, Bilder erstellen, je nach Paket Videos erstellen und einiges mehr. Nur die wenigsten Nutzer dürften wissen, dass Gemini auch Web-Anwendungen automatisch konzipieren, erstellen und mit Inhalten füllen kann. Jetzt hat Google eine interessante Demo-App veröffentlicht, die die wichtigsten Kennzahlen der Google I/O zusammenfasst.



Gemini kann mit vielen wichtigen Medienformen umgehen, vom Text über Bilder und Videos bis hin Audio und Programmcode. Das gilt sowohl für die Eingabe als auch die Ausgabe, was vermutlich abseits von Text und Bildern längst nicht allen Nutzern bekannt ist. Jetzt hat Google zu Demo-Zwecken eine simple Web-App von Gemini erstellen lassen, die wohl nur mit wenigen Prompts erstellt worden sein soll. Gefüttert wurde Gemini mit den Ankündigungen aus der Google I/O und der Aufgabe, aus den wichtigsten Kennzahlen eine Web-App zur Präsentation zu basteln.

Die App trägt die Bezeichnung „Google I/O 2025: By the numbers“ und hält eine schick aufbereitete Auflistung von Zahlen bereit, die in insgesamt 18 Kästchen angeordnet sind. Wer mehr darüber erfahren möchte, klickt einmal auf das Kästchen, das sich anschließend umdreht und die kurze Information mit dem Kontext zeigt. Die Drehung erfolgt per Animation inklusive einiger fliegender Emojis, die der App etwas mehr Leben verleihen.

Die App wird direkt innerhalb der Gemini-Umgebung ausgeführt und zeigt damit schon, dass diese vollständig innerhalb des KI-ChatBots entstanden ist. Nutzer können sowohl die App selbst als auch den Quellcode abrufen und sich somit ansehen, was Gemini auf beiden Ebenen fabriziert hat. Der Prompt selbst wurde leider nicht veröffentlicht und wäre sicherlich sehr interessant, aber mit all den Informationen sollte es nicht so schwer sein, das selbst nachzubasteln. Dazu müsst ihr nur den Canvas-Modus starten bzw. Gemini startet diesen nach der Anforderung zur Entwicklung einer Web-App von selbst.

Natürlich ist die App nichts Besonderes und kann von jedem besseren Webdesigner in der Mittagspause erstellt werden. Dennoch zeigt es die Stärken von Gemini in diesem Bereich, dass auf Grundlage eines Textes die Kennzahlen herausarbeitet, eine solche Web-App konzipiert, erstellt und innerhalb des eigenen Rahmens auch noch ausführen kann.

