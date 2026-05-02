Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Montag – mit neuem Betriebssystem und Pixel Feature Drop?

Wir starten mit Schwung in den für Google sehr wichtigen Monat Mai und können schon am Montag das nächste Pixel Update erwarten, das wieder sehr umfangreich ausfallen könnte. Für den Mai erwarten wir neben den obligatorischen Updates auch ein neues Betriebssystem und mit diesem vielleicht ein Android Feature Drop sowie Pixel Feature Drop. Hier findet ihr alle Infos zum kommenden Update.



Nachdem es im vergangenen Monat eher ruhig gewesen ist, wird es im Mai bei Google so richtig knallen – und das nicht nur aufgrund der bevorstehenden Android Show und der Entwicklerkonferenz Google I/O. Denn auch in puncto Android-Updates und Updates für die Pixel-Smartphones können wir schon für den Einstieg in den Monat einiges erwarten. Vor allem der ruhige April macht Hoffnung, dass es in der nächsten Woche mit großem Schwung weitergehen wird.

Welche Updates sind für Mai zu erwarten?

Ganz ohne Frage wird es im fünften Monat des Jahres zunächst das monatliche Android-Sicherheitsupdate geben, das aufgrund des neuen Zyklus allerdings sehr übersichtlich bis vollkommen leer ausfallen könnte. Denn erst im Juni steht wieder ein großes Update an, während es im April und Mai nur fertiggestellte Fixes für die kritischen Lücken gibt. Zeitnah dazu, manchmal auch mit einem Tag Verzögerung, wird es das Pixel Update geben, das stets Fehlerbehebungen und die Entfernung kleiner Stolpersteinchen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat.

Android 17 & Pixel Feature Drop?

Für Mai steht der Release von Android 17 auf dem Programm, das hat Google bereits offiziell angekündigt. Wir haben euch anlässlich dessen erst vor wenigen Tagen alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengefasst. Das neue Betriebssystem könnte aber auch noch ein weiteres Paket im Gepäck haben, nämlich ein Pixel Feature Drop – das auch Turnusmäßig wieder auf dem Programm stehen würde.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht das monatliche Update stets am Montag oder Dienstag der ersten vollen Woche eines neuen Monats. Diesmal dürfte es aufgrund des Freitag-Feiertags sowie der zeitlichen Nähe zur Android Show eher der Montag werden. Allerdings wissen wir noch nicht, ob Android 17 tatsächlich parallel zum monatlichen Update ausgerollt wird oder ob man sich den Release für die gut eine Woche später stattfindende Android Show aufhebt. Beides haben wir in der Vergangenheit bereits gesehen.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Langsam aber sicher läuft die Update-Garantie für die ersten Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC aus – aber noch sind wir nicht am Limit. Google wird auch in diesem Monat wieder alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation mit den Updates versorgen. Das gilt vom Pixel 6 über Pixel 7, Pixel 8 und Pixel 9 bis hin zum Pixel 10. Auch alle Budget-Ableger, Foldables und das Pixel Tablet werden das monatliche Update wie gewohnt erhalten.

Eine Übersicht über Googles garantierte monatliche Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Parallel dazu hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

» Android Update: Große Updates für Android Auto, Neues in Android 17, Start auf dem Desktop und Messages

» Pixel Update: Das ist Pixel Glow, neue Infos zum Pixel Laptop, Pixel 11-Smartphones, Fitbit-Ersatz & Aktionen

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