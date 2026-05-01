Pixel Update: Das ist Pixel Glow, neue Infos zum Pixel Laptop, Pixel 11-Smartphones, Fitbit-Ersatz & Aktionen

Wir starten mit interessanten Ausblicken in den für Google wichtigen Monat Mai, der uns gleich zum Start der Pixel-Woche einige News bringt: Es gibt neue Infos zu Pixel Glow, zu den Pixel 11-Smartphones, dem kommenden Pixel Laptop und auch zum Pixel-Einsatz rund um Fitbit. Außerdem berichten wir über den Tensor-SoC und bieten euch Wallpaper an. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte April-Woche ist mit einigen interessanten Einblicken zu Ende gegangen, die uns die kommenden Pixel-Produkte zeigen. Wir berichten über die Pixel 11-Smartphones, über den Pixel Laptop, zeigen euch den neuen Pixel Glow-Effekt und mehr. Aber es gibt auch neue Wallpaper und wir zeigen Aktionen und den Tensor-SoC. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Glow-Effekt kommt

Die Pixel 11-Smartphones werden einen Pixel Glow-Effekt mitbringen, aber wie wird dieser aussehen? Wir zeigen euch zwei Möglichkeiten, auf die man für die Umsetzung der farblichen Benachrichtigungen setzen könnte. Eigentlich gibt es dafür nur zwei verschiedene Positionen, die in Frage kommen könnten. Wir haben sie beide visualisiert.

» Wie könnte Pixel Glow aussehen?

Neue Pixel-Produkte kommen

Google wird schon bald neue Produkte abseits des Pixel-Portfolios vorstellen, die bereits in diesem Monat starten könnten. Wir fassen euch zusammen, was in den nächsten Wochen alles kommt. Es stehen vom Smart Speaker bis zu smarten Brillen und einem Fitnesstracker einige Dinge in den Startlöchern.

» Diese neuen Pixel-Produkte wird Google bald vorstellen









Pixel ersetzt Fitbit

Google könnte die Fitbit-Marke schon bald durch Pixel ersetzen, vielleicht auch durch Google oder durch Gemini. Es gibt einige Möglichkeiten, wobei gerade Pixel im Hardware-Bereich sicherlich die Nase vorn hat. Wir fassen alle wichtigen Informationen einmal für euch zusammen.

» Wird die Fitnessmarke Fitbit von Pixel ersetzt?

Pixel 11 Pro Fold Wallpaper

Die Hintergrundbilder des Pixel 11 Pro Fold sind geleakt und zeigen uns, in welchen Farben das kommende faltbare Smartphone zu haben sein wird, welches Theming die elfte Pixel-Generation haben könnte und mehr. Schaut mal in die Galerie im folgenden verlinkten Artikel herein.

» Das sind die neuen Pixel 11 Pro Fold-Wallpaper

Das ist der neue Tensor-SoC

Es gibt neue Informationen zum Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones. Die Leaks verraten uns die Anzahl und die Stärke der Kerne, über den echten Raketenschwung für den CPU, aber auch den immer weiter aufbauenden Rückstand der GPU.

» Erste Informationen zum Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones

Pixel Glow zeigt sich

Endlich zeigt sich Pixel Glow in einer Animation sowie mit Informationen. Der Pixel Laptop wird ebenfalls über eine solche Lichtleiste verfügen, die sich direkt zwischen Display und Tastatur befindet. Wir zeigen euch, wie diese aussieht und wie sie animiert ist.

» So sieht der Leuchteffekt Pixel Glow auf dem Pixel Laptop aus









Pixel Week mit starken Aktionen im Google Store

Der Google Store bei Amazon hält wieder viele starke Aktionen bereit, die ihr bei Bedarf nicht verapssen solltet. Es gibt hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones, auf die smarten Kopfhörer der Pixel Buds-Reihe und auch auf die Pixel Watch der aktuellen Generation. Schaut mal herein und verpasst das Ganze nicht.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 29.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.