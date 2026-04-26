Pixel 11 Pro Fold: Das sind die Wallpaper des neuen Google-Foldable – zeigen Farben und Theming (Galerie)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, zu denen neben den drei Standardmodellen auch ein neues Foldable gehören wird. Interessanterweise ist es in diesem Jahr immer wieder das Pixel 11 Pro Fold, das als erstes Modell dieser Reihe leakt – das gilt jetzt auch für die Hintergrundbilder. In der Android 17 Beta finden sich die zwei Wallpaper für das Foldable.



Jede Pixel-Generation bringt neue Wallpaper mit, das wird auch für die Pixel 11-Smartphones gelten. Jetzt hat Google versehenlich Vorschaubilder für das Pixel 11 Pro Fold in der aktuellen Android 17 Beta integriert. Dabei handelt es sich zwar nur um Vorschaubilder mit einer geringen Auflösung, aber dennoch wollen wir sie euch zeigen, sodass ihr sie euch bei Bedarf zur Verwendung oder für die Sammlung herunterladen könnt.

Die Hintergrundbilder tragen die Bezeichnung „Pine: Tidal Swirl“ und „Midnight: Lunar Tides“. Beschrieben sind sie in der internen Android 17-Galerie mit den Worten „Streaming waters swirl and flow through curving, rugged landscapes“. Ich denke, dass die Wallpaper wirklich schick aussehen und damit das seit vielen Jahren in der Pixel-Reihe verwendete Natur-Thema fortsetzen. Es ist zu erwarten, dass auch die drei anderen Pixel 11-Smartphones ähnliche Motive haben werden.

Zwar sagen die Hintergrundbilder selbst nicht viel über das Smartphone aus, aber dennoch passen diese in den meisten Fällen zum farblichen Äußeren des Smartphones. Daher ist anzunehmen, dass auch das Pixel 11 Pro Fold wieder in zwei Farben zu haben sein wird, die den dominierenden Farben dieser Wallpaper entsprechen. Vermutlich ein grauer Ton und eine Art gelb-blauer Ton. Vielleicht werden wir schon bald neue Informationen zu den Farben erhalten.









Pixel 11 Pro Fold Wallpaper

[Evowizz @ Twitter]

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