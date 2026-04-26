Fitbit: Googles Fitnessmarke vor dem Aus? Wird schon jetzt von Google Health, Gemini und Pixel umzingelt

Google hatte schon vor einigen Monaten einen Neustart von Fitbit angekündigt, der sich hauptsächlich auf den Fitnessbereich konzentrieren soll. Jetzt steht dieser Neustart unmittelbar bevor und erneut muss man sich fragen, warum Google nur halbherzig an der Marke festhält, die man eigentlich seit langer Zeit nicht mehr benötigt. Aktuelle Entwicklungen zeigen ein unklares Bild



Google hat mit den zugekauften Hardware-Marken noch nie ein glückliches Händchen bewiesen und setzt diese merkwürdige Tradition bis heute fort. Was mit den damaligen Verwirrungen rund um „Nest“, „Google Nest“ und „Google Home“ begann, setzte sich schon vor langer Zeit mit Fitbit fort – und hält bis heute an. Nicht umsonst hatte ich hier im Blog schon mehrfach Nest und Fitbit zu Grabe getragen. Doch man lässt die Marken immer wieder Halbgas geben, aber nicht ohne gleichzeitig die Handbremse zu ziehen.

Fitbit Air

In Kürze wird man den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorstellen, über den wir euch hier im Blog bereits ausführliche Informationen geliefert haben. Es ist sicherlich vernünftig, für dieses Produkt auf die Marke „Fitbit“ zu setzen, die zwar schon deutlich bessere Tage hatte, aber dennoch als etabliert gilt. Eigentlich alles gut, doch gleichzeitig bereitet man im Hintergrund eine Umstellung auf andere Google-Marken vor. Schon im ersten Teaser für „Fitbit Air“ fand sich einzig und allein das Google-Logo. Geleaktes Marketingmaterial spricht von „Google Fitbit“ und nicht „Fitbit“.

Google Health

Im Zuge des Starts des neuen Fitnesstrackers gibt es Abo-Umstellung: Aus Fitbit Premium wird Google Health. Dabei dürfte es sich um ein neues Abo handeln, das auf dem bisherigen Fitbit-Angebot basiert. Funktionelle oder finanzielle Details sind noch nicht bekannt. Warum aus Fitbit Premium jetzt Google Health werden muss – ausgerechnet parallel und untrennbar verbunden mit der Wiederbelebung von Fitbit – bleibt das Geheimnis der Google-Strategen.

» Alle Infos zum neuen Google Health Premium-Abo









Vom Fitbit-Konto zum Google-Konto

Auch unter dem Dach von Google konnten alle Fitbit-Nutzer ihr Konto behalten und dieses unabhängig von den Google-Diensten verwenden. Doch damit ist schon bald Schluss, denn bis spätestens 19. Mai müssen alle Fitbit-Konten auf Google-Konten umgestellt werden. Das hat man schon vor Monaten angekündigt. Das Datum fällt natürlich nicht rein zufällig auf die erwartete Präsentation des Fitbit Air am Tag der Google I/O.

Gemini oder Fitbit?

Aber nicht nur zwischen den Marken Fitbit und Google scheint es Überschneidungen zu geben, sondern auch Gemini drängt in diesen Bereich. Der kürzlich global gestartete Fitbit Health Coach kommt mit klarem Gemini-Branding und wurde auch schon als Gemini Health Coach bezeichnet.

Fitbit wird von Google-Marken umzingelt

Halten wir fest: Fitbit hat mit dem neuen Fitnesstracker den großen Auftritt, der allerdings nicht als „Fitbit Air“, sondern als „Google Fitbit Air“ startet. Den vollen Funktionsumfang erhält man nur mit einem Abo bei „Google Health“. Die KI-basierte Auswertung und das Coaching kommt vom „Health Coach“, der nur mit Gemini-Abo voll nutzbar ist. Abseits davon gibt es weiterhin die Fitbit-App, die vor allem auf der Pixel Watch eine große Bedeutung hat und deren Funktionalität als Pixel-Features verkauft.

Fitbit ist von Google, Gemini und Pixel umzingelt. Warum Google trotz aller Bekanntheit an der Marke festhält, bleibt mir nach wie vor ein Rätsel…

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.