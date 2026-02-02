Google hat schon vor langer Zeit damit begonnen, die Dienste von Fitbit unter das eigene Dach zu bringen, wobei auch eine Migration des Fitbit-Kontos zu einem Google-Konto angeboten wird. Eigentlich wäre die Deadline am heutigen Tag ausgelaufen, doch man gibt allen Nutzern noch einmal drei weitere Monate Zeit, um die beiden Konten miteinander zu verbinden. Danach ist wohl endgültig Schluss.



Schon seit langer Zeit haben Fitbit-Nutzer die Möglichkeit, ihr Konto bei der Fitness-App mit dem Google-Konto zu verbinden. Was anfänglich optional gewesen ist, wurde später wenig überraschend zur Voraussetzung für alle neuen Nutzer. Aber auch bestehende Nutzer müssen zeitnah zu einem Google-Konto wechseln. Eigentlich hatte man die Deadline für den Wechsel auf den 2. Februar 2026 gesetzt, doch jetzt gibt man den verbliebenen Nutzern noch einmal etwas mehr Zeit.

Ein aktualisiertes Statement verrät, dass der Umstieg bis zum 19. Mai 2026 erfolgen muss. Ist dies nicht der Fall, wird der Login in die App ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein. Spätestens ab dem Punkt wird dann wohl auch der letzte aktive Nutzer den Wechsel durchführen müssen und hat dafür noch einmal bis zum 15. Juli 2026 Zeit. Nach Ablauf dieses Datums werden alle Fitbit-Konten unwiderbringlich gelöscht.

Warum man die Deadline jetzt noch einmal nach hinten verschiebt, ist unbekannt. Ich denke, dass alle wechselwilligen Nutzer dem ohnehin längst zugestimmt haben bzw. ihr Konto migriert haben. Kein Nutzer wird das durch die zahlreichen Meldungen übersehen haben. Wer nicht wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, wird das sicherlich auch nicht mit drei Monaten mehr Zeit tun. Gut möglich, dass diese Daten mit einem bestimmten Produktlaunch zusammenfallen.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Wochen die Frage in den Raum gestellt, warum Google überhaupt mit Fitbit weitermacht. Selbst der Account wird bald verschwunden sein, sodass die Marke Fitbit verblasst und durch Google oder Pixel Watch Fit ersetzt werden könnte. Vielleicht kommt das ja doch noch…

» Fitbit: Google kündigt aufregenden Neustart mit neuen Fitnesstrackern an – aber warum keine Pixel Watch Fit?

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.