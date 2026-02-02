Android 16: Nur 7,5 Prozent aller Nutzer haben Googles aktuelles Betriebssystem – der Update-Turbo stottert

Google hat vor mittlerweile sieben Monaten das Betriebssystem Android 16 veröffentlicht, das in der Folgezeit auf viele Smartphones ausgerollt worden ist – aber auf wie viele genau? Erstmals seit sehr langer Zeit hat Google jetzt aktuelle Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen veröffentlicht und die Antwort auf diese Frage gegeben. Die Reichweite von Android 16 ist sicherlich überraschend.



Über viele Jahre hat Google nahezu monatlich neue Zahlen zur Android-Verteilung veröffentlicht, diese aber leider irgendwann aus unbekannten Gründen eingestellt. Gut ein Jahr nach den letzten Zahlen gibt es jetzt neue Einblicke, die uns zeigen, auf wie viel Prozent der aktiv genutzten Smartphones die jeweiligen Betriebssysteme zum Einsatz kommen. Dabei interessiert und natürlich vor allem die Reichweite der jüngsten Version.

Laut den aktuellen Zahlen kommt Android 16 nach gut sieben Monaten auf dem Markt auf nur 7,5 Prozent. Das ist nicht viel, aber im Vergleich zu vielen Versionen davor ein echter Topwert. Android-Smartphones werden immer länger genutzt und viele Hersteller nehmen es mit dem Update nicht so genau, daher sind 7,5 Prozent nach etwas mehr als einem halben Jahr ein guter Wert. Wie fragmentiert die Versionen dahinter sind, zeigen uns schon die weiteren Zahlen.

Android 15 kommt auf 19,3 Prozent und liegt damit nur knapp vor dem Vorgänger Android 14 mit 17,2 Prozent. Auch alle anderen Android-Versionen von 13 bis 11 kommen noch auf über 10 Prozent Anteil. So gut der Android 16-Wert derzeit sein mag, so schlecht ist diese enorm hohe Fragmentierung der längst nicht mehr aktuellen Versionen. Google scheint das Problem einfach nicht in den Griff zu bekommen und hat auch schon längere Zeit keine Maßnahmen mehr gesetzt.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich diese Zahlen in absehbarer Zeit bessern werden. Mit dem in Kürze erwarteten Start von Android 17 geht man dann schon in die nächste Runde und verschärft das Problem erneut.

[9to5Google]

