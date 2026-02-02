Android: Großes Pixel-Update kommt vielleicht heute – mit Feature Drop und einem großen Android-Release?

Heute Abend oder vielleicht auch erst morgen dürfen sich viele Smartphone-Nutzer wieder freuen, denn Google wird das nächste Pixel Update veröffentlichen, für das wir wieder eine ganze Reihe von Verbesserungen erwarten. Auch im kürzesten Monat des Jahres könnte es sehr umfangreich ausfallen, denn es sind einige Bugs bekannt und wir können auch Überraschungen erwarten, die sich in Form eines Pixel Feature Drop zeigen.



Der nächste Monat hat gerade erst begonnen, aber schon in dieser Woche dürfte Google mit dem Android- und Pixel-Update für den Monat Februar nachlegen. Der letzte Monat ist eher schwach gestartet, was aber auch nicht anders zu erwarten gewesen ist, sodass es in diesem Monat wieder etwas umfangreicher werden könnte. Der Blick auf die letzten Monate lässt sogar erwarten, dass ein Pixel Feature Drop dabei ist und nach wie vor warten wir auf den Release von Android 17.

Welche Updates sind für Februar zu erwarten?

Natürlich wird das Februar-Update das Android-Sicherheitsupdate enthalten, das in den allermeisten Fällen pünktlich veröffentlicht wird und viele Bugfixes bringt. Allerdings sollen auch im Februar nur kritische Bugs gefixt werden, sodass wir erst im März mit einer umfangreichen Aktualisierung rechnen können. Zuletzt gab es im Dezember einen sehr großen Schwung, im Januar hingegen nur eine einzige gestopfte Sicherheitslücke. Im Februar sollte das sehr ähnlich aussehen.

Auf dem Android-Update baut wie üblich das Pixel-Update auf, das zwar unabhängig davon ist, aber dennoch in jedem Monat gut gefüllt ist. Auch im Februar erwarten wir viele Verbesserungen für die Pixel-Smartphones und vielleicht auch das erweiterte Portfolio. Außerdem würde ein Pixel Feature Drop an der Reihe sein, auch wenn es nicht auf dem üblichen Plan steht. Denn das letzte Pixel Feature Drop kam im November, während es im Dezember ausgefallen ist. Die drei Monate sind vorüber, also wäre es wieder an der Zeit. Es wäre eine Überraschung, aber dennoch nicht ganz unerwartet. Eine erste Vorabversion von Android 17 ist ebenfalls überfällig, würde aber unabhängig davon verteilt werden.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht die monatlichen Updates seit längerer Zeit stets am ersten Montag oder Dienstag eines Monats. Zuletzt ist es häufig der Dienstag gewesen, aber auch der Montag hat es noch einige Male geschafft. Außerdem kommt es mittlerweile immer häufiger vor, dass das Android-Update am ersten Montag oder Dienstag veröffentlicht wird und das dazugehörige Pixel-Update erst mit einem Tag oder einer Woche Verspätung startet. Das lässt sich nicht prognostizieren und ist daher stets eine Überraschung. Zumindest das Android-Update sollte aber für den heutigen oder morgigen Tag gesetzt sein.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Googles maximale Pixel Update-Garantie sorgt dafür, dass die Liste der unterstützten Smartphones mittlerweile sehr lang geworden. Alle Smartphones ab der sechsten Pixel-Generation aufwärts werden mit monatlichen Update versorgt – das gilt auch für die a-Geräte, das Pixel Tablet und die Foldables. Nach wie vor gilt die Regel, dass alle Geräte mit Googles eigenem Tensor-SoC versorgt werden.

Eine Übersicht über die von Google garantierten Updates der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Parallel dazu haben wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

» Pixel 10-Aktionen: Jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Google-Smartphones sichern – nur für kurze Zeit

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.