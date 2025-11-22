Pixel-Smartphones: Das ist euer Upgrade-Modell – diese Generation startet zum Ende der Update-Garantie

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones genießen mittlerweile eine umfangreiche und sehr langfristige Update-Garantie, die ihnen bis zu sieben Jahre zuverlässige Aktualisierungen verspricht. In diesem Artikel wollen wir Googles Update-Versprechen noch einmal von einer anderen Seite betrachten, die beim Smartphone-Kauf vielleicht relevant sein kann: Bis zu dieser Pixel-Generation erhaltet ihr Updates.



Googles zuverlässige Pixel-Updates, monatliche Sicherheitsupdates und Betriebssystem-Aktualisierungen sind seit jeher ein starkes Argument für ein Pixel-Smartphone. Einige Jahre nach dem Start der Serie hat man dann auch noch die Pixel Feature Drops eingeführt und seit dem vergangenen Jahr wurde die Update-Garantie auf ganze sieben Jahre verlängert. Es ist sicherlich nicht übertrieben, das als lebenslange Update-Garantie zu beschreiben – zumindest für das Smartphone.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die garantierten Update-Zeiträume für die Pixel-Smartphones aufgelistet und gezeigt, mit welcher Android-Version zu rechnen ist, wenn das jeweilige Pixel-Smartphone das geplante EOL (End-of-Life) erreicht. Beim Pixel 10 sprechen wir schon vom Jahr 2032 sowie Android 22. In dieser Dimension für ein Smartphone kauf noch greifbare Werte.

Jetzt wollen wir das Ganze etwas anders betrachten, nämlich in puncto persönlicher Smartphone-Strategie: Welches Pixel-Smartphones wird aktuell sein, wenn meines nicht mehr unterstützt wird? Plant ihr etwa den Kauf des Pixel 10 und wollt die sieben Jahre voll auskosten, welches Smartphone werdet ihr euch dann 2032 kaufen können, um wieder sieben Jahre (falls Google die Garantie bis dahin nicht ändert) zu erhalten?









Bis zu dieser Pixel-Generation werden die Smartphones Updates erhalten

Pixel 6 (Pro): Pixel 11

Pixel 11 Pixel 6a: Pixel 11

Pixel 11 Pixel 7 (Pro): Pixel 12

Pixel 12 Pixel 7a: Pixel 12

Pixel 12 Pixel Fold: Pixel 13

Pixel 13 Pixel 8 (Pro): Pixel 15

Pixel 15 Pixel 8a: Pixel 15

Pixel 15 Pixel 9 (Pro): Pixel 16

Pixel 16 Pixel 9 Pro Fold: Pixel 16

Pixel 16 Pixel 9a: Pixel 16

Pixel 16 Pixel 10 (Pro): Pixel 17

Pixel 17 Pixel 10 Pro Fold: Pixel 17

Wer sich jetzt für ein Pixel 10-Smartphone entscheidet und die sieben Jahre Updates voll auskostet, muss also erst wieder beim Pixel 17 zuschlagen. Wird es ein derzeit sehr günstig angebotenes Pixel 9, müsst ihr erst bei Erscheinen des Pixel 16 wieder nachlegen. Natürlich stets davon ausgehend, dass ihr der Pixel-Serie bis dahin die Treue halten wollt und nicht mit einem Smartphone unterwegs sein möchtet, das nicht mehr aktualisiert wird.

Weiterhin geht die Auflistung natürlich davon aus, dass Google die Pixel-Strategie nicht ändert, das in jedem Jahr eine neue Smartphone-Generation startet (für die Liste ging ich stets vom August aus) oder dass man beispielsweise das Pixel 13 nicht überspringt.

