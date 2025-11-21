Pixel Update: Feature Drop bringt neue Apps, Pixel 9 als Geheimtipp, Android-Zielversionen und VIP-Warnungen

Die dritte Pixel-Woche im Monat November geht vorüber und war aus Sicht der Smartphone-Nutzer wieder sehr ergiebig, denn es gibt eine Reihe von neuen Apps und Funktionen für viele Nutzer. Außerdem zeigen wir euch die Zielversionen, berichten über eine aktualisierte VIP-Warnung sowie natürlich über die Pixel Black Friday-Aktionen. Wie üblich blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Pixel-Nutzer durften sich in dieser Woche auf den Rollout einiger neuer Apps freuen, es gab neue Funktionen für die VIP-App, ein großes Update für den Gerätezustand und das Versionen-Update. Außerdem berichten wir über das Pixel 9 als Geheimtipp, über die Black Friday-Aktionen und den Google Maps-Energiersparmodus für Pixel 10. Wie üblich war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Diese Android-Version erhält euer Pixel

Wir zeigen euch auf Basis von Googles Update-Garantie, mit welcher Android-Version ihr auf eurem Pixel-Smartphone maximal rechnen könnt. Weil das viele Jahre in die Zukunft geht, sind die Versionszahlen schon enorm. Hier bekommt ihr den Überblick.

» Googles Update-Versprechen – diese Android-Version erhält euer Pixel-Smartphone

Zwei neue Pixel-Apps für viele Nutzer

Google hat für viele Pixel-Nutzer zwei neue Apps veröffentlicht, die bisher Pixel 10-exklusiv oder noch gar nicht verfügbare waren. Ganz neu sind die Pixel-Themenpakete und für alle Nutzer außerhalb des Pixel 10 gibt es jetzt die Tagebuch-App zum Download.

» Viele Pixel-Nutzer erhalten zwei neue Google-Apps









Google Maps Energiesparmodus für Pixel 10

Google Maps besitzt einen neuen Energiesparmodus, der die Oberfläche in einen sehr schlanken Modus schaltet, der rein auf eine Schwarz-Weiß-Darstellung setzt. Aktuell ist dieser nur auf dem Pixel 10 verfügbar und kann somit bereits ausprobiert werden.

» So könnt ihr den Energiesparmodus auf den Pixel 10-Smartphones aktivieren

Neue Pixel-App zeigt Gerätezustand

Pixel-Smartphones erhalten die neue App für den Gerätezustand, die zwar eine bisherige Anwendung ersetzt, aber dennoch völlig neu ist und eine starke Übersicht über alle wichtigen Parameter und Zustände liefert. Enthalten sind Angaben über den Akku, das Display, den Speicherplatz und einiges mehr.

» Google startet neue Pixel-App für Gerätezustand

Katastrophenwarnung für die VIP-App

Die Pixel VIP-App kann jetzt darüber informieren, wenn eine Katastrophenwarnung in der Nähe eines der VIP-Kontakte eintritt. Eine Benachrichtigung zeigt die Kategorie und auch den Standort des Nutzers sowie der Warnung.

» Pixel VIP-App informiert jetzt über Katastrophenwarnungen

Pixel 9 wird immer attraktiver

Das Google Pixel 9 ist gerade einmal 14 Monate alt, wird noch bis in den August 2031 mit Updates versorgt und ist dennoch schon seit einigen Tagen im Google Store zum halben Preis zu haben. Aber das ist längst nicht alles, was für das Google-Smartphone spricht.

» Darum ist das Pixel 9 jetzt das beste Google-Smartphone (Preis-Leistung)









Black Friday-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt viele Black Friday-Angebote, die ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Es gibt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones (mindestens 20 Prozent), das Pixel 9 zum halben Preis, knapp 30 Prozent auf das Pixel 9a, hohe Rabatte auf die Pixel Buds, die Pixel Watch 3 und vieles mehr.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

