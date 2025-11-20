Black Friday-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds, Snap & mehr

Ab heute nimmt die Rabattschlacht im Onlinehandel richtig an Fahrt auf, denn es ist die Amazon Black Friday-Woche gestartet, an der sich praktisch alle wichtigen Marken beteiligen – das gilt natürlich auch für Google Pixel. Schon vor einigen Tagen sind die Black Friday-Aktionen im Google Store gestartet, die jetzt auch offiziell als solche bezeichnet werden. Hier findet ihr die besten Angebote.



Schon seit einigen Tagen lassen sich im Google Store bei Amazon starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio mitnehmen, wobei stets von befristeten Rabatten die Rede war. Jetzt sind diese offiziell als „Black Friday-Aktionen“ deklariert und können sich bei exakt gleicher Preisgestaltung nach wie vor sehen lassen. Wer noch in diesem Jahr ein Pixel-Smartphone kaufen möchte, wird das nur mit sehr viel Glück günstiger bekommen können.

Pixel-Smartphones in Aktion

Als von Google beworbenes Highlight bekommt ihr jetzt das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt inklusive Pixel Buds Pro 2 gratis – ein echter Kracher. Soll es das Standardmodell sein, bekommt ihr jetzt bis zu 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, sogar 49 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 oder für das aktuelle Budget-Smartphone Pixel 9a 27 Prozent Rabatt – damit liegt der Preis weit unter 500 Euro. Und das mit einer Update-Garantie bis in das Jahr 2032 hinein!

Pixel-Portfolio in Aktion

Beim erweiterten Portfolio bekommt ihr nach wie vor 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, bekommt die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt. Außerdem gibt es jetzt noch 20 Prozent Rabatt auf das Pixelsnap-Ladesystem. Für noch mehr Aktionen und die zahlreich angebotenen Bundles schaut einfach mal bei den Aktionen im Google Store vorbei.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

