Black Friday-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds, Snap & mehr

Veröffentlicht am von Jens
google 

Ab heute nimmt die Rabattschlacht im Onlinehandel richtig an Fahrt auf, denn es ist die Amazon Black Friday-Woche gestartet, an der sich praktisch alle wichtigen Marken beteiligen – das gilt natürlich auch für Google Pixel. Schon vor einigen Tagen sind die Black Friday-Aktionen im Google Store gestartet, die jetzt auch offiziell als solche bezeichnet werden. Hier findet ihr die besten Angebote.


amazon black friday deals

Schon seit einigen Tagen lassen sich im Google Store bei Amazon starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio mitnehmen, wobei stets von befristeten Rabatten die Rede war. Jetzt sind diese offiziell als „Black Friday-Aktionen“ deklariert und können sich bei exakt gleicher Preisgestaltung nach wie vor sehen lassen. Wer noch in diesem Jahr ein Pixel-Smartphone kaufen möchte, wird das nur mit sehr viel Glück günstiger bekommen können.

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.448,00 EUR 1.068,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 699,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 549,00 EUR 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Wintergreen, 128GB with Pixel Buds 2a Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 1.048,00 EUR 535,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-11-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel-Smartphones in Aktion
Als von Google beworbenes Highlight bekommt ihr jetzt das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt inklusive Pixel Buds Pro 2 gratis – ein echter Kracher. Soll es das Standardmodell sein, bekommt ihr jetzt bis zu 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, sogar 49 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 oder für das aktuelle Budget-Smartphone Pixel 9a 27 Prozent Rabatt – damit liegt der Preis weit unter 500 Euro. Und das mit einer Update-Garantie bis in das Jahr 2032 hinein!

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 118,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 165,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Champagne Gold Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 324,22 EUR 279,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel-Portfolio in Aktion
Beim erweiterten Portfolio bekommt ihr nach wie vor 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, bekommt die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt. Außerdem gibt es jetzt noch 20 Prozent Rabatt auf das Pixelsnap-Ladesystem. Für noch mehr Aktionen und die zahlreich angebotenen Bundles schaut einfach mal bei den Aktionen im Google Store vorbei.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Android Auto: Die Black Friday-Aktionen starten! Dongles zur kabellosen Nutzung sind jetzt stark rabattiert

» Black Friday: Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Gratis-Abos




pixel angebote

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 684,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.099,00 EUR 946,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.448,00 EUR 1.068,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 1.059,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Wintergreen, 128GB with Pixel Buds 2a Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 1.048,00 EUR 535,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 118,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 165,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 1.148,00 EUR 849,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.548,00 EUR 1.225,98 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Peony, 128GB+ Buds A Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 627,80 EUR 597,33 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A 658,00 EUR 476,34 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 948,99 EUR 741,13 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.248,99 EUR 1.088,13 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Champagne Gold Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 324,22 EUR 279,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) 49,99 EUR 42,13 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

amazon black friday deals

audible drei monate november 2025


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket