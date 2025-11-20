Black Friday: Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Gratis-Abos

Der Countdown ist beendet, die Amazon Black Friday-Woche ist gestartet und bringt gleich zu Beginn hohe Rabatte auf das gesamte Hardware-Portfolio des Onlinehändlers. Zum Start in die Shoppingsaison bietet man hohe Rabatte auf Echo Smart Speaker, auf die Fire-Tablets, die gesamte Fire TV-Serie, auf praktisch alle Smart Home-Produkte und vieles mehr – die Rabatte liegen teilweise bei 50 Prozent und mehr.



Bei Amazon ist es üblich, dass zu den Shoppingfesten auch das eigene Portfolio an smarten Produkten sehr stark rabattiert und in die Auslage gestellt wird. Zum Start in die Amazon Black Friday-Woche tut man das erneut und bietet jetzt enorm hohe Rabatte, die zum Teil über 50 Prozent liegen oder interessante Bundles bieten.

Die Angebote reichen von 60 Prozent auf Amazon Fire-Tablets und 54 Prozent Rabatt auf Echo Dot, jetzt schon 47 Prozent auf Echo Spot mit Uhr und ganzen 60 Prozent Rabatt auf Echo Dot für Kids über 53 Prozent Rabatt auf Fire TV sowohl für Sticks als auch TV-Geräte, 50 Prozent Rabatt auf Echo Show 5 bis zu 55 Prozent Rabatt auf Blink-Kameras und 60 Prozent Rabatt auf Ring-Kameras.

Das Amazon-Portfolio ist mittlerweile so groß, dass eine Auflistung diesen Artikel im Umfang deutlich sprengen würde. Schaut euch deswegen ie Kategorien einfach einmal an, die euch interessieren. Die Top-Deals von Echo über Fire bis Fire TV, Ring und Eero sind sind übersichtlich aufgelistet. Verpasst aber auch nicht die Abo-Aktionen, die nach wie vor gelten – siehe weiter unten im Artikel. Außerdem solltet ihr nicht die Black Friday-Aktionen im Google Store verpassen, die wir euch in diesem Artikel aufgelistet haben.

Hohe Rabatte auf die gesamte Amazon-Hardware

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte

» Jetzt hohe Black Friday-Rabatte im Google Store bei Amazon sichern









Kostenlos-Aktionen bei den Amazon-Abos

Bei Amazon ist aber nicht nur die Hardware aus eigenem Hause rabattiert, sondern auch mit den Abos möchte man die Nutzer zur Black Friday-Woche wieder beglücken. Jetzt könnt ihr euch drei Monate Amazon Music Unlimited kostenlos und/oder drei Monate Audible nahezu gratis für nur 99 Cent pro Monat sichern. Es gibt auch noch drei Monate Kindle Unlimited kostenlos, sodass ihr vom Musik- über den Podcast- bis zum Lesegenuss mit diesen Abos alles abdecken könnt und kaum bis gar nichts bezahlen müsst. Für alle drei Abos gilt, dass ihr diese sofort nach Abschluss wieder kündigen und dennoch bis zum Ende der Laufzeit verwenden könnt.

Nutzt auch noch die Chance, euch eine kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Cashback zu sichern, die euch gerade jetzt in der anlaufenden Shoppingsaison viele Euros ersparen bzw. Guthaben sichern kann. Ihr bekommt ganze 2 Prozent Cashback bei den Amazon Prime-Deals.

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte

» Jetzt hohe Black Friday-Rabatte im Google Store bei Amazon sichern

» Pixel Deals im Google Store: Bis 49 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Watch, Snap & Co (Amazon)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.