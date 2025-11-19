Pixel Deals im Google Store: Bis 49 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Watch, Snap & Co (Amazon)

Mit dem Start der Amazon Black Friday-Woche wird die Shoppingsaison morgen so richtig Fahrt aufnehmen, doch schon jetzt könnt ihr sehr viele Aktionen rund um die Pixel-Produkte zu Black Friday-Preisen bekommen. Im Google Store bei Amazon gibt es aktuell 22 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, sogar 26 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro mit Pixel Buds Pro 2 gratis, ganze 49 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 und noch sehr viele weitere Angebote.


Amazon Black Friday startet morgen
Am morgigen Donnerstag beginnt die Amazon Black Friday-Woche auf die vermutlich schon viele Menschen mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft hinfiebern – aber das ist gar nicht notwendig. Denn überall gelten schon jetzt die frühen Angebote oder zum Teil sind die Rabatte sogar höher, als wir sie zum Black Friday erwarten würden. Ein Amazon-Highlight ist aktuell das Echo Show Smart Display 1+1 Gratis und es gibt hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte. Schaut da einfach mal vorbei oder füllt euren Warenkorb schon für morgen. Aber Achtung: Einige Aktionen könnten ab morgen sehr schnell vergriffen sein oder enden.

Schon jetzt gibt es die Black Friday-Aktionen im Google Store, die euch hohe Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones bescheren. Die Rabatte sind schon jetzt höher als die im Google-eigenen Store mit seiner Black Friday-Woche, sodass keine höheren Ersparnisse in der Amazon Black Friday-Woche zu erwarten sind – eher im Gegenteil!

Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.448,00 EUR 1.068,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 699,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 549,00 EUR 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Wintergreen, 128GB with Pixel Buds 2a Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 1.048,00 EUR 535,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Rabatt auf Pixel-Smartphones
Vielleicht nur noch heute bekommt ihr das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 Kopfhörer gratis – ein wirklich lohnendes Angebot für das brandneue Flaggschiff-Smartphone und die leistungsstarken Gemini-Kopfhörer. Möchtet ihr bei der Standardversion bleiben, gibt es jetzt 22 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones oder gar 49 Prozent Rabatt auf das Pixel 9. Soll es das aktuelle Budget-Flaggschiff sein, könnt ihr euch jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a sichern. Vergesst auch nicht die passenden Pixel-Schutzhüllen zum Aktionspreis.

Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 118,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 165,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Champagne Gold Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 324,22 EUR 279,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Pixel Buds, Pixel Watch und mehr
Google legt aber nicht nur die Smartphones zu rabattierten Preisen in die Auslage, sondern bietet auch viele Deals auf das erweiterte Portfolio: Jetzt bekommt ihr 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 könnt euch das Pixelsnap Ladesystem mit 20 Prozent Rabatt sichern oder auch neue Kopfhörer zum günstigen Preis schießen. Jetzt gibt es die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt (oder gratis zum Pixel 10 Pro), außerdem gibt es jetzt die brandneuen Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt und vieles mehr. Schaut einfach mal im Google Store vorbei oder in die Highlight-Aktionen der unten eingebundenen Amazon-Box.

» Alle Black Friday Pixel-Aktionen im Google Store

» Nutzt jetzt die frühen Black Friday-Angebote bei Amazon




