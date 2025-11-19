Pixel Feature Drop: Neue Google-App startet auf vielen Pixel-Smartphones – zeigt Gerätezustand und Infos

Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop hat Google gleich zwei neue Apps für viele Smartphones gestartet und in diesen Tagen kommt die dritte große Neuerung auf vielen Geräten an: Auf Pixel-Smartphones aller unterstützen Generationen kommt jetzt der neue Bereich Gerätezustand & Unterstützung an, der die namensgebenden Funktionen erfüllt und alle wichtigen Statusinformationen auf einen Blick präsentiert.



Android-Smartphones sind komplexe Geräte und bieten den Nutzern viele Möglichkeiten, um diverse Komponenten auf korrekte Funktionsfähigkeit zu überwachen. Jetzt startet Google die neue App Gerätezustand & Unterstützung für alle Pixel-Smartphones, die bisher nur auf den Pixel 10-Geräten verfügbar war und dort die bisher eher als Infobereich genutzte Kategorie „Tipps & Support“ in den Einstellungen ersetzt. Der neue Bereich befindet sich am Ende der Auflistung der Smartphone-Einstellungen.

In dem neuen Abschnitt sind die wichtigsten Statusmeldungen und Geräteinformationen zusammengefasst: Konkret überwacht wird an dieser Stelle der Akku, die Gerätetemperatur, der verfügbare Speicherplatz sowie der aktuelle Stand der Software. Im besten Fall finden sich überall grüne Häkchen, im schlechten Fall (so wie beispielhaft auf obigem Screenshot), werden Probleme deutlich gezeigt – im Beispiel ist das nur ein ausstehendes Software-Update.

Sollten alle Häkchen grün sein und dennoch Probleme auftreten, gibt es je nach Gerät und Region eine Reihe von Tools für den Funktionstest: Einmal die Diagnose für Auflade-Probleme sowie eine Diagnose für den Touchscreen. Hilft alles nichts, finden sich am Ende der Auflistung Informationen über die Garantie, eine Verknüpfung zu den Support-Dokumenten sowie eine Kontaktmöglichkeit zum Google-Support.

Der neue Bereich wird seit gestern für alle Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten Generation ausgerollt, während dieser für Pixel 10-Nutzer bereits bekannt ist. Gut möglich, dass in den kommenden Monaten weitere Statusmeldungen an dieser Stelle gebündelt werden.

» Pixel: Google startet zwei neue Apps für viele Smartphones – Feature Drop bringt Themenpakete und Tagebuch

[Google Pixel Support & 9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.