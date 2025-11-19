Google Maps: ‚Anonyme‘ Bewertungen & Rezensionen kommen – Nutzer können jetzt Alternativprofil anlegen

Die Kartenplattform Google Maps ist mit unzähligen Informationen rund um die Millionen von eingetragenen Orten gefüllt, zu denen nicht nur die handfesten Details zählen. Auch die Google Maps Bewertungen haben für viele Menschen eine große Relevanz, sind aber sicherlich nicht ganz unumstritten. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das eine gewisse Anonymität in die Rezensionen bringen soll.



Die Bewertungen und Rezensionen bei Google Maps haben allein aufgrund ihrer Anzahl und schnellen Verfügbarkeit eine hohe Relevanz – sowohl für Endnutzer als auch die jeweiligen Businesses sowie für die Rezensenten. Alle Bewertungen sind mit dem Google-Konto der jeweiligen Nutzer verknüpft, wobei stets der Kontoname und das Profilbild als Autorname auftauchte. Das dürfte nicht allen Nutzern gefallen haben.

Jetzt wird eine neue Funktion eingeführt, mit der die Nutzer die Möglichkeit haben, sich ein eigenständiges Profil für die Google Maps-Bewertungen anzulegen. Dieses Profil besteht aus einem frei wählbaren Nutzernamen sowie einem alternativen Profilbild und einer optionalen Kurzbeschreibung. Das Profil ist im Hintergrund weiterhin mit dem Google-Konto verbunden, diese Verbindung kann sowohl von den Business-Inhabern als auch anderen Nutzern aber nicht gesehen werden.

Gewissermaßen kann man das als Anonymisierung der Bewertungen verstehen, was sicherlich gute Gründe hat. Nicht jeder möchte mit seinem Namen für eine schlechte (oder auch gute) Bewertung auftauchen, selbst wenn man fest zu seiner Meinung steht. Bekanntlich sind auch Abmahnungen und Klagen keine Seltenheit – was der Bereitschaft für eine Bewertung sicherlich nicht gerade zuträglich ist.

Google verspricht, dass trotz dieser Anonymisiert weiterhin die integrierten Spamfilter sowie der Schutz vor Fake Reviews greift. Die neue Funktion wird noch in diesem Monat weltweit für alle Nutzer ausgerollt.

» Google Maps Navigation: Neue Funktion soll die Sonne vermeiden – bevorzugt schattige Wege (Teardown)

» Google Maps: Navigation in Schwarz-Weiß – so könnt ihr den extremen Energiesparmodus aktivieren (Pixel 10)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.