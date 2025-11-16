Google Maps: Navigation in Schwarz-Weiß – so könnt ihr den extremen Energiesparmodus aktivieren (Pixel 10)

Die Google Maps Navigation bekommt derzeit viele neue Gemini KI-Funktionen, legt aber auch an anderer Stelle mit einem starken Update nach, das den Ressourcen-Hunger deutlich verringern kann. Nutzer eines aktuellen Pixel-Smartphones können jetzt den neuen Energiesparmodus aktivieren, der die gesamte Oberfläche massiv reduziert und die Akkulaufzeit um mehrere Stunden verlängern kann.



Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop hat Google in dieser Woche den neuen Energiesparmodus für die Google Maps Navigation angekündigt und zunächst für alle Nutzer der Pixel 10-Smartphones freigeschaltet. Der Modus fußt vor allem darauf, das Display soweit wie möglich zu entlasten und dadurch Energie einzusparen. Um das zu erreichen, werden jegliche überflüssige Elemente entfernt sowie die Beleuchtung und auch die Farbe auf das absolute Minimum reduziert.

Wird der Energiesparmodus in der Google Maps Navigation aktiviert, färbt sich das gesamte Display schwarz bzw. wird in weiten Teilen abgeschaltet. Übrig bleibt nur eine sehr vereinfachte Darstellung der Straßenkarte, wobei alle Straßen in einem Mittelgrau gezeigt werden, während die zu befahrende Route in Hellgrau gezeigt wird. Das reicht aus, um sich grundsätzlich zu orientieren, wie ihr auf den unten eingebundenen Screenshots sehen könnt.

Außerdem wird wie gewohnt die nächste Navigationsanweisung eingeblendet, die Zeit bis zur Ankunft sowie der aktuelle Standort. Alle anderen Dingen von Straßennamen über farbige Flächen bis zu 3D-Gebäuden werden entfernt und wären für eine aktive Navigation ohnehin nicht notwendig. Nur die wenigsten Nutzer dürften während der Navigation ständig auf das dauerhaft eingeschaltete Display blicken, daher kann der Modus sehr praktisch sein.









So könnt ihr den Energiesparmodus aktivieren

Die Aktivierung des Modus könnte kaum einfacher sein und entspricht sicherlich auch den täglichen Gewohnheiten der Nutzer: Ihr müsst auf eurem Pixel 10-Smartphone einfach nur einmal den Power-Button während der aktiven Navigation drücken. Statt wie gewohnt das Display abzuschalten, startet dieser Modus. Das hat den Vorteil, das die Navigationsanweisungen und das Straßennetz weiterhin sichtbar sind. Ein weiterer Druck auf den Button wechselt wieder in die vollfarbige Variante mit allen Details.

Laut Googles Testläufen kann dieser Modus bei langer Nutzung so viel Energie einsparen, dass der Akku bis zu vier Stunden länger durchhält. Das ist natürlich der absolute Idealfall, aber dennoch zeigt es schon, dass spürbare Einsparungen möglich sind.

Aktuell steht dieser Modus nur auf den Pixel 10-Smartphones zur Verfügung, dürfte aber schon bald für weitere kompatible Smartphones ausgerollt werden. Außerdem ist zu erwarten, dass diese Ansicht schon bald ein Teil des kommenden Android 17 Min-Mode sein wird.

