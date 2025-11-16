Google Fotos & Gemini: KI-Bildbearbeitung Nano Banana startet in der App – das sind die neuen Möglichkeiten

Die Bildbearbeitung von Google Fotos hat in dieser Woche durch den Start von Gemini Nano Banana einen echten KI-Boost erhalten. Die jetzt als fester Bestandteil integrierte KI-Bildbearbeitung bringt viele neue Möglichkeiten, die allesamt per Prompt erreichbar sind. Selbst aufwendigere Bearbeitungen sind jetzt ohne jegliche Vorkenntnisse möglich.



Über viele Jahre war die Bildbearbeitung in Google Fotos recht rudimentär und eher auf das Nötigste beschränkt. Mit dem Einzug des magischen Editors hatte sich das erstmals geändert, der in den folgenden zwei Jahren weiter ausgebaut und zum festen Bestandteil erklärt wurde. Zuletzt hat man die Google Fotos Bildbearbeitung ganz neu aufgestellt und dabei die Bildmanipulation mit einfachen Objekten oder Hintergrundaustausch fest integriert.

Mit der in dieser Woche angekündigten Integration von Gemini Nano Banana in Google Fotos macht man einen sehr großen Schritt in Richtung umfassender Bildbearbeitung. Denn während die Möglichkeiten des magischen Editors trotz allem recht beschränkt sind, steht in der Nano Banana-Oberfläche jetzt ein Prompt zur Verfügung, in dem die Nutzer alle ihre Wünsche für die Bildmanipulation eingeben können.

Den Einstieg in Nano Banana bildet das Eingabefeld „Help me edit“ unter jedem Foto. Ein Tap auf dieses Feld öffnet die Banana-Oberfläche innerhalb von Google Fotos und gibt den Prompt zur Eingabe frei. Habt ihr keine Idee für die Bearbeitung, lohnt sich ein Blick in die Vorschläge, die die Fotos-KI basierend auf dem Motiv unterbreitet. Dabei handelt es sich eher um Optimierungen, während die Banana-Funktion bekanntlich oftmals auch für spaßige Bearbeitungen verwendet wird.









Objekte entfernen und Gesichter manipulieren

Mit Nano Banana könnt ihr sehr einfach Objekte per Beschreibung entfernen oder Gesichter manipulieren. Ist die Google Fotos-Gesichtserkennung aktiviert und habt ihr die Namen für die abgebildeten Personen hinterlegt, lässt sich das sogar mit dem Namen der Personen erledigen – schaut es euch im obigen Video an. Es wird die Sonnenbrille aus dem Gesicht einer Person entfernt, eine weitere öffnet die Augen und die dritte Person wird zum Lächeln gebracht.

Alle drei Bearbeitungen haben gemeinsam, dass sie Dinge auf das Foto bringen, die zuvor nicht dort gewesen sind – was gerade bei Gesichtern eine große Herausforderung ist. Doch weil Google Fotos (meistens) genügend andere Fotos von der Personen hat, kann es das Gesicht der Sonnenbrille-Dame, die Augen des Mannes sowie das Lächeln der zweiten Frau auf dem Bild wiederherstellen, ohne auf vollständige generative KI zu setzen.

Reflektionen entfernen

Die auf Gemini basierende Nano Banana-KI kann nicht nur Objekte einfügen oder entfernen, sondern auch diverse natürliche Effekte verstehen und entfernen. Wie ihr im obigen Beispiel sehen könnt, lassen sich die Reflektionen auf dem Bild entfernen, ohne dass ein Teil vergessen oder unschön durch generative KI aufgefüllt wird. Selbst die Spiegelung der Frau wird entfernt und es wirkt so, als wenn das Glas gar nicht vorhanden ist.









Fotos in einen neuen Stil verwandeln

Es muss nicht immer nur die Optimierung des Motivs sein, sondern man kann mit Nano Banana natürlich auch Spaß haben – was allein schon die Bezeichnung suggeriert. Bittet die KI doch einfach einmal darum und gebt ein, dass ihr euer Foto in ein Kunstwerk aus der Renaissance verwandeln möchtet, lasst daraus ein Mosaik-Bild mit vielen kleinen Fliesen entstehen oder wandelt euch selbst in eine Zeichnung für ein Kinderbuch um.

Es können viele bekannte Stile angegeben werden, von Künstlern bis zur Popkultur. Auch ein Mix ist möglich, ihr könnt das entstandene Bild anschließend weiter bearbeiten oder mehrere Stile miteinander kombinieren. Probiert das einfach einmal aus.

—

Wer mit Nano Banana im Sommer viel Spaß hatte, könnte die Umsetzung in Google Fotos lieben, das den Download und Upload der Fotos erspart. Schaut euch doch unsere älteren Beiträge mit beeindruckenden Beispielen zu Gemini Nano Banana an.

