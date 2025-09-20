Gemini: Googles KI-Bildbearbeitung Nano Banana ist da – zehn beeindruckende Beispiele + Prompt (Galerie)

Google hat erst vor wenigen Wochen die neue KI-Bildbearbeitung Nano Banana in Gemini gestartet, die innerhalb kürzester Zeit viele Millionen Nutzer begeistern konnte. Viele Menschen dürften mittlerweile von dem Tool gehört haben, aber gerade in dieser Kategorie sagen Bilder natürlich sprichwörtlich mehr als Tausend Worte. Um den Nutzern zu zeigen, was mit der Gemini-Technologie alles möglich ist, hat Google eine Reihe von Beispielbildern veröffentlicht – inklusive dem genutzten Prompt.



Die Bildbearbeitung, allen voran die Fotobearbeitung, war sehr viele Jahre für einen Großteil aller Nutzer ein Buch mit sieben Siegeln, das man in den meisten Fällen gar nicht erst angerührt hat. Für spezielle Bearbeitungen ist das bis heute der Fall, doch für alltägliche Bearbeitungen oder kleine Späße braucht es längst keine professionelle Software mehr. Es reicht die KI-Bildbearbeitung, die Google in unterschiedlichen Formen sowohl bei Google Fotos als auch in Gemini anbietet.

Die Gemini-Bildbearbeitung Nano Banana macht es den Nutzern so leicht wie niemals zuvor, ein Bild zu manipulieren. Dabei geht es nicht um diverse Qualitätsverbesserungen, Aufhellungen oder ähnliche Dinge, sondern auch um wirklich große Brocken, für die ein Grafikdesigner schon mehrere Stunden Zeit benötigen würde. Es geht um das Herauslösen von Personen, die in völlig neue Szenarien gebracht werden – inklusive anderer Körperhaltung, Kleidung und Gesichtsausdruck. Gleiches gilt für Objekte und Szenerien.

Es lassen sich aber auch mehrere Bilder als Quelle verwenden und die Hauptbestandteile zu einem Bild zusammenführen. Das Ergebnis sind ganz neue Kompositionen, die nichts mehr mit dem Original zu tun haben – aber dennoch aufgrund der starken Bild-KI erkennbar bleiben. Google spricht davon, dass sich der Stil eines Bildobjekts auf ein neues Bild übertragen lässt, ohne dass die Originalität verloren geht. Erreicht wird das durch eine starke Bilderkennung, einen starken Fotogenerator und im Hintergrund sehr lange Prompts.

Die Nutzer selbst müssen hingegen nur kurze Prompts verwenden, um zum Ziel zu gelangen. In der folgenden Galerie zeigt euch Google zehn Beispiele. Wir haben die einfachen Prompts im englische Original belassen, sodass ihr es vollständig nachvollziehen könnt.









Prompt: Recreate this cat as a 16-bit video game character, and place the character in a level of a 2D 16-bit platform video game.

Prompt: Here’s a picture of me as an adult. Create a photo of me as an adult sitting with myself as a child in a playroom having a tea party together.

Prompt: Turn this photo into a map of a stylized 3D world for a fantasy game. Include a village and harbor.

Prompt: Turn this photo into a pencil drawing.









Prompt: Turn these ingredients into a refined delicious-looking dessert, inspired by these ingredients. Plate it as if it were a dish at a 5-star avant-garde restaurant.

Prompt: Turn these scissors into a realistic-looking fantasy character in a movie about elves and fairies.

Prompt: Create a realistic-looking small 3D model of this dog. Place the model on a desk next to birthday packaging that makes it look like someone unwrapped the model as a gift.

Prompt: Create a riveting epic 9 part story with 9 images with these two protagonists and their adventures as secret superheroes. The story is thrilling throughout with emotional highs and lows and ending on a great twist and high note. Do not include any words or text on the images but tell the story purely through the imagery itself.









Prompt: Change this person’s dress to be made out of tennis balls.

Prompt: Transform this house into a vibrant tropical island design. Replace the roof with thatch and add bamboo structural elements. Surround it with lush, colorful tropical plants and palm trees.

