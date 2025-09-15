Gemini: Googles KI-Bildbearbeitung Nano Banana bringt den Durchbruch – erreicht Platz 1 der App Store-Charts

Google ist mit dem KI-ChatBot Gemini und dessen zahlreichen Funktionen und Ablegern wohl endgültig der Durchbruch gelungen – dank der viral gegangenen KI-Bildbearbeitung „Nano Banana“. Das spiegelt sich jetzt auch in den Downloadzahlen wider, denn die Google Gemini-App liegt schon seit Tagen an der Spitze der App Store-Charts und kann damit die bisherigen Spitzenreiter ChatGPT und Temu verdrängen.



Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Tagen geschrieben, dass die KI-Bildbearbeitung Nano Banana der Durchbruch für Gemini ist und das schlägt sich jetzt auch in den offiziellen Angaben wieder: Google hatte schon nach einer Woche von mehreren Millionen neuen Nutzern gesprochen und vermeldet, dass mehr als eine halbe Milliarde Bilder innerhalb von nur einer Woche erstellt wurden. Aber auch an anderer Stelle lässt sich der Gemini-Erfolg ablesen.

In den App Store-Charts ist Gemini seit mehreren Tagen auf dem ersten Platz – sowohl in den USA als auch UK, in Deutschland und vielen weiteren Ländern. Schon zuvor war die App regelmäßig in den Top20 zu finden, doch den Spitzenplatz zu erreichen und über mehrere Tage zu halten, ist bisher nicht gelungen. Dass eine solche Spaßfunktion – die aber auch praktisch genutzt werden kann – den Durchbruch bedeutet, ist in der heutigen Zeit kaum überraschend.

Bleibt abzuwarten, ob Google das Momentum nutzen und die Nutzer auch tatsächlich an Gemini binden kann. Das bedeutet in diesem Fall, dass sie sich vor allem von ChatGPT, Perplexity und wie sie alle heißen abwenden und stattdessen das Google-Modell verwenden. Der nächste große Schwung steht schon vor der Tür, denn schon in gut zwei Wochen soll Gemini auf vielen neuen Plattformen starten – mehr dazu im ersten verlinkten Artikel.

Was man bei Google natürlich ebenfalls hoffen wird, ist, dass die Nutzer an die Gemini-Grenzen stoßen und ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mehr dazu im zweiten verlinkten Artikel.

» Gemini startet bald auf allen Plattformen: Google bringt KI zu Android Auto, Google Home, Chrome & Google TV

» Gemini: Das sind die Grenzen des KI-ChatBots – Google verrät tägliche Limits für Prompts, Bilder und mehr

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.