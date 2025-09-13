Gemini: Das sind die Grenzen des KI-ChatBots – Google verrät tägliche Limits für Prompts, Bilder und mehr

Der KI-ChatBot Gemini und dessen Ableger drängen immer tiefer in den Alltag vieler Menschen, die eine wachsende Anzahl an Anfragen an das KI-Modell stellen. Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass man es damit nicht übertreiben sollte, denn Google hat tatsächlich eine Reihe von harten Limits, die jetzt endlich transparent kommuniziert werden. Wir zeigen euch, wo die aktuellen Grenzen von Gemini liegen.



Für Google-Nutzer ist es nicht schwer, Gemini eine Frage zu stellen bzw. einen Prompt zu tippen oder diktieren, denn der KI-Chatbot ist stets nur wenige Schritte entfernt. Vielen Nutzern dürfte bekannt sein, dass eine Gemini-Anfrage deutlich mehr Ressourcen auf den Google-Servern verschlingt, als eine normale Suchanfrage, sodass sich der eine oder andere sicherlich schon Gedanken über die Limits gemacht hat. Bisher wurden diese nicht öffentlich kommuniziert, doch das hat sich in dieser Woche geändert.

Tatsächlich verfügt Gemini über eine ganze Reihe von Limitierungen bei der Prompt-Nutzung, professionellen Anfragen, der Bilderstellung oder auch Videoerstellung. Die meisten Limits gibt es natürlich für die Nutzer der kostenlosen Version, aber auch mit einem AI Pro oder gar dem sehr teuren AI Ultra-Abo ist man nicht frei von Limitierungen. Wir verschaffen euch einen schnellen Überblick über die Grenzen des KI-ChatBots. Die gute Nachricht zuerst: Für allgemeine Anfragen mit dem Standardmodell Gemini 2.5 Flash gibt es keine Grenzen.

Wer das Pro-Modell für ausgeklügeltere Antworten nutzen möchte, kann das mit dem kostenlosen Modell nur fünf Mal pro Tag tun, mit AI Pro 100 Mal pro Tag und mit AI Ultra sogar 500 Mal pro Tag. Ich denke, wer keine Automatisierung in irgendeiner Form zu laufen hat, sollte mit dem 100-Anfragen-Limit ohne jegliche Probleme auskommen. Bei den Audio-Zusammenfassungen gibt es keinen Unterschied, alle Nutzergruppen können exakt 20 Stück pro Tag erstellen lassen.









Interessant wird es bei den tiefen Recherchen, von denen Gratisnutzer nur fünf Stück pro Monat erstellen können. Selbst bei AI Pro-Nutzern liegt das Limit mit 20 Berichten pro Tag recht tief und ist erst mit AI Ultra bei 200 Berichten pro Tag angenehm hoch. Wer gerne Medien erstellt, kann das in der kostenlosen Variante 100 Mal pro Tag tun, in den Abo-Paketen bis zu 1000 Mal pro Tag. Wer gerne Videos generiert, kann das mit AI Pro drei Mal pro Tag und AI Ultra fünf Mal pro Tag tun.

Alle Limits werden automatisch mit Ablauf eines Tages zurückgesetzt. Die Limits greifen auf den Tag und nicht die Stunden, sodass sie stets um 0:00 Uhr Ortszeit zurückgesetzt werden. Wer Großes vorhat und an die Grenzen stoßen könnte, sollte das daher in die Abendstunden verlegen und gleich das Kontingent vom nächsten Tag mitnehmen. Reicht das immer noch nicht, bleibt nur der Gang zu Google One mit einem (größeren) Abo.

Ich denke, dass diese Limits gerade für Gratisnutzer enorm fair sind – daher haben sie vielleicht das Potenzial, eines Tages gesenkt zu werden, um mehr Nutzer in Abo zu drängen. Aktuell gibt es aber sicherlich nichts, worüber man sich beschweren könnte.

[Google Support]

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.