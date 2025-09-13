Pixel 10 Pro XL: Googles neues Smartphone überrascht im Härtetest – übersteht Torturen fast schadlos (Video)

Google hat vor mittlerweile einem Monat die Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die sowohl die frühen Tester als auch Reviewer von sich überzeugen konnten. Jetzt hat der bekannte YouTuber vom Kanal JerryRigEverything das neue Pixel 10 Pro XL in die Finger bekommen und dem bekannten Härtetest unterzogen. Google hat tatsächlich noch einmal nachgelegt und praktisch alle Schwachstellen behoben.



Neue Smartphones der wichtigsten Hersteller werden von vielen Testern ausgiebig unter die Lupe genommen, um den interessierten Käufern ein möglichst breites Bild der Leistungen und Qualität zu liefern. Aber es gibt nicht nur die Alltagstests, sondern natürlich auch die Härtetests, von denen seit vielen Jahren die Qual bei JerryRigEverything zum Standard gehört. Eine echte Hürde, die es von den Smartphones zu bestehen gilt. Es ist bekannt, dass alle großen Hersteller auch wegen dieses Kanals an der Qualität gearbeitet haben – das gilt auch für Google.

In den letzten Jahren haben Googles Pixel-Smartphones in diesem Test immer besser abgeschnitten. Während die ersten Generationen manchmal noch Totalausfälle gewesen sind, sieht es bei den modernen Geräten deutlich anders aus. Schon das Pixel 9 Pro XL hat den Test mit Bravour bestanden und jetzt muss der Nachfolger ran. Der YouTuber Zack hat das Pixel 10 Pro XL unter die Lupe genommen bzw. durch den Härtetest geschickt.

Zunächst wird das Smartphone mit dem gefürchteten Cuttermesser bearbeitet. Diesen Test kann praktisch kein Smartphone bestehen, denn es wird der Lack von den Seiten und auch den Buttons gekratzt. Doch während ältere Pixel-Generationen praktisch „geschält“ wurden, gibt es jetzt nur noch die deutlich sichtbaren Kratzspuren. Spannend ist das bei den Hardware-Tasten, die sich zwar mit Gewalt entnehmen, aber auch problemlos wieder einsetzen lassen.









Neu ist, dass Google die Lautsprecher über dem Display sowie am unteren Rand jetzt noch besser schützt. Diese haben ein kleines Gitter, sodass nichts mehr eindringen kann. Allerdings mit dem Nebeneffekt, dass eine Verschmutzung, die es durch das Gitter geschafft hat, deutlich schlechter entfernt werden kann. Das Display hält allen Kratzern bis zur Stufe 7 stand, was ein sehr guter Wert ist und über die alltäglichen Kratzer-Verursacher wie etwa Autoschlüssel hinausgeht. Hervorgehoben wird auch, dass der Fingerabdrucksensor auch mit den Zerkratzungen problemlos arbeitet.

Der Feuerzeugtest mit direkter Flamme am Display war lange Zeit kaum zu bestehen, doch nach dem Pixel 9 Pro XL besteht nun auch das Pixel 10 Pro XL diese heiße Tortur. Es gib weder während noch nach der Flamme einen sichtbaren Effekt – natürlich davon ausgehend, dass keine Displayschutzfolie aufgelegt ist. Interessant wird es zum Abschluss bei der rohen Gewalt – nämlich dem Biegetest, den so manches Pixel-Smartphone der letzten Jahre nicht ganz unbeschadet überstanden hat. Das Pixel 7 war ordentlich lädiert, das Pixel 8 hat merkwürdige Geräusche gemacht und das Pixel 9 sowie jetzt das Pixel 10 zeigen sich völlig unbeeindruckt.

Insgesamt ist das ein sehr gutes Ergebnis, mit dem man bei Google mehr als zufrieden sein kann. Irgendwann gibt jedes Gerät nach, vollkommen normal, aber für die alltäglichen „Gefahren“ ist das Pixel 10 Pro XL sehr gut gerüstet.

