Android Tablets: Google Pixel will aussteigen, Amazon Fire intensiver einsteigen – kommt noch ein Neustart?

Google ist seit vielen Jahren im Tablet-Bereich aktiv, hat das Betriebssystem Android zur Marktführerschaft gebracht und auch mehrfach Anläufe mit eigener Hardware gewagt – mit überschaubaren Erfolgen. Erst vor wenigen Tagen wurde Googles Ausstieg aus dem Tablet-Markt bekannt, der allerdings schon wieder ins Wanken geraten könnte. Ausgerechnet Amazon könnte Googles Pläne beeinflussen.



Schaut man sich Googles Tablet-Geschichte an, besteht diese aus mehreren Aufs und Abs. Man ist mehrfach in den Tablet-Markt eingestiegen – zum Teil mit großen Ambitionen – hat sich aber auch immer wieder aus diesem Markt verabschiedet. Erst vor zwei Jahren kam das Pixel Tablet auf den Markt, das nach wie vor verfügbar ist, und jetzt hat man schon wieder den Ausstieg aus dem Tablet-Markt verkündet und dabei gar kräftig nachgetreten.

Offenbar kann man bei Google die Tablet-Entwicklung nicht einfach pausieren, sondern muss diese Geräteklasse stets totreden – um sie dann wenige Jahre später wieder mit neuen Android-Optimierungen auferstehen zu lassen. Der jüngste Ausstieg klang ziemlich endgültig, doch das muss bei Googles jährlich wechselnden Langfrist-Strategien (!) nicht viel heißen. Nicht selten ist es gar so, dass Abteilung X aussteigt, während Abteilung Y bereits an einem neuen Produkt arbeitet, ohne dass Abteilung X davon erfährt.

Jetzt gibt es eine interessante Entwicklung, die Googles jüngste Entscheidung beeinflussen könnte: In derselben Woche, in der Google den Tablet-Ausstieg verkündet hat, wurde bekannt, dass man bei Amazon in eine andere Richtung plant. Wir hatten darüber berichtet, dass die Amazon Fire-Tablets künftig auf Android setzen sollen und dafür das eigene FireOS zu Grabe getragen wird.









Amazon steigt ein, Google steigt aus

Amazon verkauft seit vielen Jahren die Fire-Tablets, deren Betriebssystem FireOS zwar auf Android basiert, aber nicht als Android gilt. Ab der nächsten Generation will sich Amazon diesen Aufwand sparen und stattdessen auf Googles Android setzen. Dazu muss man wissen, dass Amazon im globalen Tablet-Markt etwa 8 Prozent Marktanteil hat. Das Unternehmen ist der weltweit viertgrößte Tablet-Hersteller.

Es ist anzunehmen, dass sich an den Amazon-Marktanteilen nicht viel ändern wird – denn der Onlinehändler kann die Tablets nach Belieben auf der eigenen Plattform pushen. Für Google bedeutet das, dass plötzlich ein Software-Konkurrent große Bedeutung im Tablet-Bereich bekommt, auf den man keinerlei Einfluss hat. An Samsung hat man sich genau aus solchen Gründen sehr eng gebunden, bei Amazon scheint das kaum denkbar.

Bei Google könnte man es sich daher sehr gut überlegen, ob man sich einen Ausstieg langfristig überhaupt erlauben kann, wenn Amazon recht schnell ein großes Wörtchen im Tablet-Bereich mitreden wird. In jedem Fall sind es interessante Entwicklungen, die gegensätzlicher kaum sein könnten.

